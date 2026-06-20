Vuilleumier et Oppizzi s’imposent au Soliat

Lors de la quatrième étape du Trophée des Montagnes neuchâteloises, disputée vendredi entre ...
Vuilleumier et Oppizzi s’imposent au Soliat

Lors de la quatrième étape du Trophée des Montagnes neuchâteloises, disputée vendredi entre Travers et le Soliat, Camille Vuilleumier s’est imposée chez les dames, tandis que Matteo Oppizzi a remporté l’épreuve masculine.

Le Trophée des Montagnes neuchâteloises a rendez-vous mercredi 19 août, entre Le Locle et Sommartel. (Photo archives : Bertrand Pfaff) Le Trophée des Montagnes neuchâteloises a rendez-vous mercredi 19 août, entre Le Locle et Sommartel. (Photo archives : Bertrand Pfaff)

La montée vers le Soliat a souri à Matteo Oppizzi et Camille Vuilleumier. La quatrième manche du Trophée des Montagnes neuchâteloises s’est tenue vendredi soir sur un parcours de 11,49 kilomètres et 648 mètres de dénivelé positif, entre Travers et le sommet du Creux-du-Van.

Chez les hommes, Matteo Oppizzi a été le plus rapide. Le coureur a bouclé l’ascension avec 41 secondes d’avance sur Vincent Wisard. Alexis Cohen complète le podium, à 54 secondes du vainqueur.

Dans la course féminine, Camille Vuilleumier s’est imposée. Elle a devancé de treize secondes Annaëlle Moinat. Annick Guinans a pris la troisième place.

Annaëlle Moinat et Bastien Jornod mènent au classement général. 

La prochaine étape est prévue le mercredi 19 août, entre Le Locle et Sommartel.

 /yca


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