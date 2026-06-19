Partenariat de soins intégrés inédit dans le canton de Neuchâtel

Assurer un suivi plus personnalisé. Partant du constat que le système de santé doit se réinventer face au vieillissement de la population, à l’augmentation des maladies chroniques et de la multimorbidité, à la hausse du coût des traitements, ainsi qu’à la pénurie de personnel qualifié, le RHNe, en partenariat avec le Réseau de soins intégrés et l’assurance CSS, veut gagner en efficacité.

Pour éviter des parcours fragmentés, ces différents acteurs lancent un partenariat de soins intégrés, allant de pair avec « une circulation fluidifiée des informations médicales entre les professionnels et les différentes structures de santé », annoncent les trois institutions, ce vendredi, dans un communiqué.

Ainsi, un partage numérique de la documentation médicale du patient se fera entre les différents partenaires de soins. De tels échanges permettront, selon le communiqué, une meilleure prise en charge des patients atteints de maladies complexes et un parcours de soins plus efficient. Ce partenariat de soins intégrés devrait « éviter des doublons, des ré-hospitalisations et des urgences inutiles, tout en améliorant le bien-être des personnes ».





Suivi encadré par un coordinateur

Un coordinateur de santé, avec un profil infirmier, sera mis en place. Il prendra en charge la coordination des traitements avec le médecin de famille, les thérapeutes, les hôpitaux, les spécialistes, les structures d’hébergement et les soins à domicile. Il assurera également le suivi après une hospitalisation, la gestion de la sortie ou du transfert dans un autre établissement.

Cette nouvelle offre de santé verra le jour dans tout le canton de Neuchâtel dès mi-juillet 2026. Une dizaine de cabinets de médecine de famille collaboreront avec les prestations offertes et d’autres cabinets devraient rejoindre l’offre dans les prochains mois. /comm-bla