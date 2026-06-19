Neuchâtel et la quête infinie de précision

Le départ est fixé au Château des Monts au Musée d’horlogerie du Locle qui propose de revenir sur l’émergence d’une culture de « haute précision » dans les Montagnes neuchâteloises dès le XVIIIe siècle. Ce premier volet de l’exposition met aussi en avant le lien entre l’horlogerie et l’observation céleste. Il montre notamment le rôle de l’Observatoire cantonal de Neuchâtel dans la certification et l’organisation de concours de chronométrie.

Le tout se poursuit à La Chaux-de-Fonds, au Musée international d’horlogerie. Cette deuxième partie permet d’expliquer comment « déterminer l’heure ». Pour cela, des instruments scientifiques de l’Observatoire neuchâtelois sont présentés. Julien Gressot explique que cette collection « assez fabuleuse » n’a « jamais été présentée dans son ensemble ».

Direction ensuite le bas du canton pour aller au Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel. Cette partie propose un voyage « à la poursuite du temps » avec diverses photographies du ciel. L’exposition est aussi marquée par une scénographie innovante et interactive. Installation sonore ou encore dôme cinématographique permettront de faire appel à tous les sens pour explorer l’immensité du cosmos.

Le clou du spectacle se trouve à l’Observatoire cantonal de Neuchâtel. Le lieu mythique au cœur de l’exposition permet de « contextualiser toutes les connaissances, les instruments et propos des autres expositions, et de les voir en contexte », explique le chef de projet.