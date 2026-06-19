Neuchâtel et la quête infinie de précision

Dès dimanche, l’exposition « Des étoiles aux atomes… L’Observatoire cantonal de Neuchâtel » vous propose de partir à la découverte de l'histoire de la mesure du temps. Passionnés et curieux sont conviés dans quatre lieux emblématiques à travers le canton.
Quatre lieux, trois villes et un observatoire. Voici la combinaison proposée par la nouvelle exposition culturelle et scientifique « Des étoiles aux atomes… L’Observatoire cantonal de Neuchâtel ». Ce projet vous emmène à la découverte de la mesure du temps dans le canton de Neuchâtel. Longuement liée à l’astronomie et à l’observation du ciel, cette mesure a permis de façonner le nom de l’horlogerie suisse à l’international. Pour revenir sur cette partie peu connue de l’histoire cantonale, quatre institutions se sont unies : le Musée d’horlogerie du Locle, le Musée international d’horlogerie de La Chaux-de-Fonds, le Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel et l’Observatoire cantonal de Neuchâtel.
L’exposition est portée par l’association Automates & Merveilles qui cherche à valoriser le patrimoine culturel, scientifique et horloger dans le canton de Neuchâtel. Pour son troisième projet, en préparation depuis 2022, l’association voit les choses en grand. Le budget global se monte à trois millions de francs et repose sur de nombreuses collaborations. Le président de l’association, Fabien Fivaz se réjouit que les gens puissent « se rendre compte de l’extraordinaire patrimoine horloger et scientifique qui existe dans le canton ».
Fabien Fivaz : « C’était un défi, on l’a réussi. »
Cette traversée chronologique se veut être un journal de bord immersif. Tout au long du parcours, les visiteurs pourront trouver des dispositifs numériques innovants. Un chatbot permet notamment de converser avec l’astronome Adolphe Hirsch, premier directeur de l’Observatoire de Neuchâtel à sa fondation en 1858. Situé sur la colline du Mail, cet observatoire est un acteur clé, mais méconnu, du développement de la chronométrie de précision et du rayonnement de l’horlogerie suisse à l’international. Dès 1860, il a fourni l’heure exacte pour toute la Suisse. Encore aujourd’hui, Neuchâtel reste au cœur de la mesure du temps avec le développement des horloges atomiques. Selon Julien Gressot, chef de projet pour l’exposition, l’enjeu était surtout de montrer l’héritage de cet observatoire pour qu’il « retrouve sa place dans l’histoire de l’horlogerie, des sciences et de la région ».
Julien Gressot : « L’observatoire a joué un grand rôle scientifique. »
Un parcours sur les traces de la précision
Le départ est fixé au Château des Monts au Musée d’horlogerie du Locle qui propose de revenir sur l’émergence d’une culture de « haute précision » dans les Montagnes neuchâteloises dès le XVIIIe siècle. Ce premier volet de l’exposition met aussi en avant le lien entre l’horlogerie et l’observation céleste. Il montre notamment le rôle de l’Observatoire cantonal de Neuchâtel dans la certification et l’organisation de concours de chronométrie.
Le tout se poursuit à La Chaux-de-Fonds, au Musée international d’horlogerie. Cette deuxième partie permet d’expliquer comment « déterminer l’heure ». Pour cela, des instruments scientifiques de l’Observatoire neuchâtelois sont présentés. Julien Gressot explique que cette collection « assez fabuleuse » n’a « jamais été présentée dans son ensemble ».
Direction ensuite le bas du canton pour aller au Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel. Cette partie propose un voyage « à la poursuite du temps » avec diverses photographies du ciel. L’exposition est aussi marquée par une scénographie innovante et interactive. Installation sonore ou encore dôme cinématographique permettront de faire appel à tous les sens pour explorer l’immensité du cosmos.
Le clou du spectacle se trouve à l’Observatoire cantonal de Neuchâtel. Le lieu mythique au cœur de l’exposition permet de « contextualiser toutes les connaissances, les instruments et propos des autres expositions, et de les voir en contexte », explique le chef de projet.
« Un parcours idéal. »
Le vernissage de l’exposition « Des étoiles aux atomes… L’Observatoire cantonal de Neuchâtel » a lieu samedi 20 juin sur les quatre lieux emblématiques tout au long de la journée. L’exposition sera ensuite à découvrir dès dimanche et jusqu’à l'automne 2026.En marge de celle-ci, divers événements sont prévus, dont une conférence internationale inédite en Suisse sur l’histoire des instruments scientifiques. Un ouvrage éponyme sera aussi disponible pour poursuivre le voyage à la quête du temps. /ewa