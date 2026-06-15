Renouvellement au sein du Comité stratégique de la HEP-BEJUNE

Raphaël Ciocchi va présider le Comité stratégique de la Haute école pédagogique de l'Arc jurassien ...
Renouvellement au sein du Comité stratégique de la HEP-BEJUNE

 Le ministre jurassien Raphaël Ciocchi va présider le Comité stratégique de la Haute école pédagogique de l'Arc jurassien BEJUNE, l'institution commune aux cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel.

Raphaël Ciocchi va présider le Comité stratégique de la HEP-BEJUNE. (Photo : Archives, KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT) Raphaël Ciocchi va présider le Comité stratégique de la HEP-BEJUNE. (Photo : Archives, KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT)

Raphaël Ciocchi va présider le Comité stratégique de la Haute école pédagogique de l'Arc jurassien BEJUNE, l'institution commune aux cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel. Le ministre succède à Martial Courtet, indique un communiqué transmis lundi. Le Comité stratégique décide du développement stratégique de l’institution, s'agissant notamment de finances, de réglementations et de structures.

Organe suprême de la HEP-BEJUNE, le Comité regroupe les conseillers d'Etat des départements de la formation des cantons concordataires: le conseiller d'Etat bernois Reto Müller élu ce printemps au sein du Conseil-exécutif et la conseillère d'Etat neuchâteloise Crystel Graf. La HEP-BEJUNE accueille chaque année quelque 600 étudiants qu'elle forme aux professions de l'enseignement à tous les degrés de la scolarité obligatoire et postobligatoire. /ats-tna


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