Une pasteure destituée par l'EREN

Accusée de manquements graves et répétés à la déontologie pastorale, une pasteure s’est vue ...
Une pasteure destituée par l'EREN

Accusée de manquements graves et répétés à la déontologie pastorale, une pasteure s’est vue retirer ce mercredi son agrégation d’exercer par l’Église réformée évangélique du canton de Neuchâtel.

Réuni à St-Aubin, le Synode de l'Église réformée évangélique du canton de Neuchâtel a qualifié le comportement de la pasteure, tel que vérifié et examiné par les instances compétentes de l'EREN, comme étant en désaccord avec la déontologie pastorale et comme portant atteinte à la dignité du ministère. Réuni à St-Aubin, le Synode de l'Église réformée évangélique du canton de Neuchâtel a qualifié le comportement de la pasteure, tel que vérifié et examiné par les instances compétentes de l'EREN, comme étant en désaccord avec la déontologie pastorale et comme portant atteinte à la dignité du ministère.

C’est une première pour l’EREN. L’Église réformée évangélique du canton de Neuchâtel a décidé de retirer l’agrégation d’exercer à l’une de ses anciennes pasteures. La décision a été prise lors du Synode, qui se tient ce mercredi à St-Aubin, au terme d’une procédure disciplinaire à huis clos. « Cela signifie qu’elle ne pourra plus exercer son ministère au nom de l’EREN de manière salariée ou bénévole », explique Jacques Péter, l’un des sept membres du Conseil synodal, l’organe exécutif de l’EREN. Il est reproché à la pasteure « un dérapage important par rapport au code de déontologie pastorale. Elle est notamment accusée d’emprise spirituelle, d’atteinte sexuelle et de harcèlement », précise le conseiller synodal.

Une commission d’enquête de quatre personnes a été mise sur pied par l’EREN. Elle a rendu son rapport après avoir entendu la pasteure ainsi que deux victimes. « L’ensemble des éléments et la répétition de faits qui s’étaient déjà déroulés par le passé et qui se reproduisent quelques années plus tard ont fait pencher la balance. Cela montre un fonctionnement qui est problématique en tant que ministre de notre église. Le retrait de l’agrégation s’est décidé à l’unanimité du Conseil synodal », relate Jacques Péter. 

Jacques Péter : « Dans notre enquête, nous avons tenu compte des témoignages de deux victimes. D’autres situations n’ont pas été retenues ou n’ont pas été portées à notre connaissance. »

Ecouter le son

Une procédure pénale est également ouverte à l’encontre de la pasteure.

À la connaissance de Jacques Péter, cette affaire est une première au sein de l’EREN. Et l’Église réformée évangélique du canton de Neuchâtel entend bien que cela soit la dernière. « Nous avons mis en place une antenne de signalements qui nous paraissait être fondamentale. Cette situation doit nous interroger et nous interroge pour se dire : mais qu’est-ce qu’on peut faire pour l’éviter ? »

« Est-ce qu’il faudrait un accompagnement de nos ministres professionnels par une administration peut-être davantage centralisée ? »

Ecouter le son

Le Synode dit « avoir pris acte, avec sérieux, des souffrances en lien avec cette affaire et a chargé le Conseil synodal de réfléchir comment l’EREN peut faire amende honorable. » Des réflexions pour que de telles affaires ne se reproduisent plus ont donc été entamées. Une remise en cause du fonctionnement de l’église réformée doit être mise sur la table, conclut Jacques Péter. /jpp


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