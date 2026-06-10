Une pasteure destituée par l'EREN

C’est une première pour l’EREN. L’Église réformée évangélique du canton de Neuchâtel a décidé de retirer l’agrégation d’exercer à l’une de ses anciennes pasteures. La décision a été prise lors du Synode, qui se tient ce mercredi à St-Aubin, au terme d’une procédure disciplinaire à huis clos. « Cela signifie qu’elle ne pourra plus exercer son ministère au nom de l’EREN de manière salariée ou bénévole », explique Jacques Péter, l’un des sept membres du Conseil synodal, l’organe exécutif de l’EREN. Il est reproché à la pasteure « un dérapage important par rapport au code de déontologie pastorale. Elle est notamment accusée d’emprise spirituelle, d’atteinte sexuelle et de harcèlement », précise le conseiller synodal.

Une commission d’enquête de quatre personnes a été mise sur pied par l’EREN. Elle a rendu son rapport après avoir entendu la pasteure ainsi que deux victimes. « L’ensemble des éléments et la répétition de faits qui s’étaient déjà déroulés par le passé et qui se reproduisent quelques années plus tard ont fait pencher la balance. Cela montre un fonctionnement qui est problématique en tant que ministre de notre église. Le retrait de l’agrégation s’est décidé à l’unanimité du Conseil synodal », relate Jacques Péter.