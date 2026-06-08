Une situation préoccupante, mais pas catastrophique sur le marché du travail

Pas catastrophique, mais préoccupante tout de même. Le bulletin conjoncturel du mois de mai a été publié jeudi par le Canton de Neuchâtel. Olivier Crevoisier, professeur d’économie territoriale à l’Université de Neuchâtel, met en évidence quelques éléments d’inquiétude, tant à Neuchâtel qu’en Suisse. Sur le plan cantonal, Olivier Crevoisier relève que même si les hausses du taux de chômage survenues en 2024 et 2025 se sont stabilisées, elles ne vont pas se résorber ces prochains mois. Il observe également une diminution continue du nombre de frontaliers et une augmentation des chômeurs de longue durée. Les RHT restent très sollicitées, même si on a passé le pic de leur utilisation et les places vacantes annoncées stagnent. Des indicateurs qui montrent, explique l’économiste, qu’on doit s’attendre à ce que la reprise tarde. Olivier Crevoisier note aussi une croissance marquée du nombre de faillites, mais, dans le même temps, de nouvelles inscriptions au registre du commerce.

Sur le plan suisse, rien de réjouissant non plus, mais rien de catastrophique non plus. Les inquiétudes viennent essentiellement de la branche de l’horlogerie, avec des exportations, avec une baisse cumulée de 3,9% sur les trois premiers mois de l’année. Le franc fort décourage l’exportation et les investissements industriels.

L’automne sera probablement plus actif, commente Olivier Crevois. /comm-sma