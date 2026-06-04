« C’est quoi ton association » : Le Salon du Livre au Château

Pour sa cinquième édition, le Salon du Livre au Château change de dimension. Rebaptisée « Le Royaume des Mots », la manifestation investira le samedi 6 juin 2026 l'ensemble des abords du château et de la place du village de Cressier avec une formule plus festive, immersive et ouverte à tous les publics.
Depuis sa création, le Salon du Livre au Château s'est imposé comme un rendez-vous incontournable pour les amoureux de la lecture dans le canton de Neuchâtel. Portée par une association dont la mission est de valoriser la richesse de l'édition régionale et de favoriser les échanges entre auteurs, éditeurs, illustrateurs et lecteurs, la manifestation franchit aujourd'hui une nouvelle étape. Sous l'impulsion de son fondateur Illir Xheladini et avec Océane Pellaton comme porte-parole de cette édition 2026, l'événement abandonne les codes traditionnels du salon pour proposer une expérience culturelle plus vivante et participative.
Baptisée « Le Royaume des Mots », cette cinquième édition transformera la cour du château et la place du village en un véritable parcours littéraire à ciel ouvert. Les visiteurs pourront déambuler dans différents quartiers thématiques organisés par genres littéraires, facilitant ainsi les découvertes et les rencontres. Le changement d'horaire constitue également l'une des grandes nouveautés : le festival se déroulera en fin de journée, dans une ambiance plus conviviale et propice à la flânerie. Aux traditionnelles séances de dédicaces s'ajouteront de nombreuses animations, parmi lesquelles des activités destinées aux enfants, des ateliers créatifs, un marché d'artisans en lien avec l'univers du livre ainsi qu'une veillée contée autour du feu. Autant de propositions destinées à faire du livre un vecteur de partage et d'émotions bien au-delà de la simple lecture.
Avec cette nouvelle formule, les organisateurs souhaitent attirer un public plus large et faire découvrir le monde du livre sous un angle différent. L'objectif est de créer un véritable lieu de vie où se mêlent culture, rencontres et convivialité. Le temps d'une soirée, le château de Cressier ne sera plus seulement un patrimoine historique, mais un village littéraire éphémère où les mots, les histoires et les imaginaires prendront possession des lieux. Une invitation à venir flâner, échanger et célébrer ensemble le plaisir de lire. /rde