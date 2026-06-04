« C’est quoi ton association » : Le Salon du Livre au Château

Depuis sa création, le Salon du Livre au Château s'est imposé comme un rendez-vous incontournable pour les amoureux de la lecture dans le canton de Neuchâtel. Portée par une association dont la mission est de valoriser la richesse de l'édition régionale et de favoriser les échanges entre auteurs, éditeurs, illustrateurs et lecteurs, la manifestation franchit aujourd'hui une nouvelle étape. Sous l'impulsion de son fondateur Illir Xheladini et avec Océane Pellaton comme porte-parole de cette édition 2026, l'événement abandonne les codes traditionnels du salon pour proposer une expérience culturelle plus vivante et participative.

Baptisée « Le Royaume des Mots », cette cinquième édition transformera la cour du château et la place du village en un véritable parcours littéraire à ciel ouvert. Les visiteurs pourront déambuler dans différents quartiers thématiques organisés par genres littéraires, facilitant ainsi les découvertes et les rencontres. Le changement d'horaire constitue également l'une des grandes nouveautés : le festival se déroulera en fin de journée, dans une ambiance plus conviviale et propice à la flânerie. Aux traditionnelles séances de dédicaces s'ajouteront de nombreuses animations, parmi lesquelles des activités destinées aux enfants, des ateliers créatifs, un marché d'artisans en lien avec l'univers du livre ainsi qu'une veillée contée autour du feu. Autant de propositions destinées à faire du livre un vecteur de partage et d'émotions bien au-delà de la simple lecture.