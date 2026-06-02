« Les Experts » : Mieux se connaître grâce à son profil dominant

Gaucher ou droitier : la question ne concerne pas uniquement la main avec laquelle on écrit. Oeil directeur, oreille dominante, pied d’appui ou encore manière de traiter l’information, chacun possède un fonctionnement naturel qui influence son quotidien. Ces préférences passent souvent inaperçues lorsque tout va bien. Mais dans les situations de stress, elles prennent une importance particulière. « Sous pression, nous avons tendance à nous appuyer davantage sur nos automatismes », explique Brigitte Tombez, spécialiste en gestion mentale et conseillère en méthodes d’apprentissage. Un mécanisme qui peut influencer notre façon de réfléchir, d’apprendre, de communiquer ou de prendre des décisions.

Cette lecture du fonctionnement humain permet également de mieux comprendre certaines réactions qui peuvent sembler irrationnelles, chez soi comme chez les autres. Difficulté à choisir, blocage face à une décision, besoin accru d’informations ou au contraire envie d’agir rapidement : ces comportements peuvent être liés à la manière dont chacun mobilise ses ressources lorsque la tension augmente. Identifier son profil dominant ne vise pas à enfermer les individus dans une catégorie, mais à leur offrir des repères concrets pour retrouver plus facilement un équilibre et utiliser leurs capacités de manière plus efficace lorsque les circonstances deviennent plus exigeantes.

Les conseils de notre experte, Brigitte Tombez, spécialiste en gestion mentale et conseillère en méthodes d’apprentissage :