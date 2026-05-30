« La quine est bonne » pour les 100 ans du Musée des Beaux-Arts

Le Musée des Beaux-Arts de La Chaux-de-Fonds est en fête ce samedi. Le centième anniversaire de l’inauguration du bâtiment qui l’abrite, rue des Musées, est célébré à travers un riche programme d’animations ouvert au grand public.





Une société d’amis ambitieuse

À l’origine de ce lieu, aujourd’hui incontournable du paysage culturel local, on trouve la Société des Amis des Arts, fondée en 1864. Créée avec le but premier de soutenir la création locale, elle a longtemps eu un statut nomade : ses collections circulaient alors entre le Foyer du Casino (actuel théâtre de l’Heure Bleue) et le Collège industriel. Un fonds de construction est toutefois rapidement créé dès 1868.