« La quine est bonne » pour les 100 ans du Musée des Beaux-Arts

Le bâtiment qui abrite le Musée des Beaux-Arts de La Chaux-de-Fonds fête son centenaire. Une journée d’animations se tient ce samedi, avec en point d’orgue un loto pour gagner de véritables œuvres d’art d’artistes locaux et internationaux
Le Musée des Beaux-Arts de La Chaux-de-Fonds est en fête ce samedi. Le centième anniversaire de l’inauguration du bâtiment qui l’abrite, rue des Musées, est célébré à travers un riche programme d’animations ouvert au grand public.
Une société d’amis ambitieuse
À l’origine de ce lieu, aujourd’hui incontournable du paysage culturel local, on trouve la Société des Amis des Arts, fondée en 1864. Créée avec le but premier de soutenir la création locale, elle a longtemps eu un statut nomade : ses collections circulaient alors entre le Foyer du Casino (actuel théâtre de l’Heure Bleue) et le Collège industriel. Un fonds de construction est toutefois rapidement créé dès 1868.
David Lemaire: « Les amis commencent à constituer une collection, mais ne savent pas encore où la mettre. »
C’est finalement près de soixante ans plus tard que le bâtiment sortira de terre. Les plans de cet ouvrage néoclassique sont signés par l’architecte René Chappallaz et le peintre Charles L’Eplattenier, bien connus dans la région. Sous la pression de l’enrichissement des collections, notamment du fonds René et Madeleine Junod dans les années 80, une extension est créée en 1993 par le même architecte à l'origine du Musée international d'horlogerie, Georges-Jacques Haefeli.
David Lemaire: « La Chaux-de-Fonds a donné son meilleur pour ce bâtiment. »
Un programme d’anniversaire qui casse les codes
Une fois n’est pas coutume, le MBAC propose au public de fêter cet anniversaire avec un programme varié. On pourra accéder, sur réservation, à des espaces normalement fermés au grand public, se restaurer à un stand de frites offertes et préparées par le conservateur (belge) du MBA David Lemaire, mais aussi participer à un loto anniversaire exceptionnel. S’il s’inspire d’une loterie solidaire lancée par le musée en 1926 après le passage du cyclone dévastateur, il permettra de gagner de véritables œuvres d’art d’artistes proches du musée.
David Lemaire: « On a été absolument bouleversé de voir avec quelle générosité et quel enthousiasme ces artistes nous ont envoyé des œuvres. »
Les festivités se poursuivent jusqu'à samedi soir. /lre