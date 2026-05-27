Le BCN Tour tient ses gagnants

Fin de parcours pour l’édition 2026 du BCN Tour. La sixième et dernière étape s’est tenue mercredi soir. Les amateurs de course à pied ont dû relier les Hauts-Genevey à Neuchâtel sur un tracé en ligne de plus de 16 km. Chez les hommes, c’est encore une fois Gabriel Sintes qui s’est imposé sur cette étape en 54’20’’ devant Julien Fleury (55’07’’) et Timo Roth (56’36’’). « Y’avait un peu trop de descente à mon avis », nous confiait-il sur la ligne d’arrivée. Le Vaudruzien s’impose aussi au classement général. Chez les femmes c’est Marion Monnet qui a pris la première place de l’étape en 1h 01’44’’ détrônant de peu Nathalie Geiser (1h 02’34’’). « Je m’y attendais, Marion m’avait dit qu’elle viendrait sur cette étape et franchement bravo à elle », s’est réjouie la gagnante du classement général.