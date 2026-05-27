Le BCN Tour tient ses gagnants

Pas de surprises, les leaders Gabriel Sintes et Nathalie Geiser s’offrent le classement général ...
Le BCN Tour tient ses gagnants

Pas de surprises, les leaders Gabriel Sintes et Nathalie Geiser s’offrent le classement général de l’édition 2026 du BCN tour.

Gabriel Sintes et Nathalie Geiser sont les gagnants du BCN Tour 2026. (Photo : Bertrand Pfaff) Gabriel Sintes et Nathalie Geiser sont les gagnants du BCN Tour 2026. (Photo : Bertrand Pfaff)

Fin de parcours pour l’édition 2026 du BCN Tour. La sixième et dernière étape s’est tenue mercredi soir. Les amateurs de course à pied ont dû relier les Hauts-Genevey à Neuchâtel sur un tracé en ligne de plus de 16 km. Chez les hommes, c’est encore une fois Gabriel Sintes qui s’est imposé sur cette étape en 54’20’’ devant Julien Fleury (55’07’’) et Timo Roth (56’36’’). « Y’avait un peu trop de descente à mon avis », nous confiait-il sur la ligne d’arrivée. Le Vaudruzien s’impose aussi au classement général. Chez les femmes c’est Marion Monnet qui a pris la première place de l’étape en 1h 01’44’’ détrônant de peu Nathalie Geiser (1h 02’34’’). « Je m’y attendais, Marion m’avait dit qu’elle viendrait sur cette étape et franchement bravo à elle », s’est réjouie la gagnante du classement général.

Les gagnants nous livrent leur secret : 

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Plus de 10'000 inscrits

Cette année, le BCN Tour fêtait ses 40 ans. Une édition anniversaire qui est aussi celle d’un record. « Nous avons eu plus de 10'000 inscriptions au total », s’est enquise la directrice de la société Sport Plus qui organise l’évènement, Carolane Nishinaga. « On est super content que cette édition ait eu autant de succès ».

Un bilan positif pour les organisateurs : 

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Tous les résultats de cette dernière étape sont à retrouver sur le site du BCN tour. /crb

 


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