Loterie Romande : Plus de 15,5 millions distribués au canton de Neuchâtel

Plus de 15,5 millions de francs distribués par la Loterie Romande. En 2025, les bénéfices de l’organisation ...
Loterie Romande : Plus de 15,5 millions distribués au canton de Neuchâtel

Plus de 15,5 millions de francs distribués par la Loterie Romande. En 2025, les bénéfices de l’organisation ont été distribués à 789 associations, institutions et projets d’utilité publique, dans le canton de Neuchâtel.

Plus de 15,5 millions de francs distribué par la Loterie Romande en 2025. (Photo: Loterie Romande.) Plus de 15,5 millions de francs distribué par la Loterie Romande en 2025. (Photo: Loterie Romande.)

Les bénéfices de la Loterie Romande au service d’organisations du canton de Neuchâtel. En 2025, plus de 15,5 millions de francs ont été distribués à différentes associations, institutions et projets d’utilité publique, indique le canton dans un communiqué ce mardi. Ces fonds ont été distribués dans différents domaines, tels que dans ceux de la santé, de la culture, du sport, de la jeunesse ou encore de l’action sociale.

Dans le canton, trois entités sont chargées de la distribution de ces bénéfices annuels. Le Fonds d’attributions cantonales de la Loterie Romande (FAC-LoRo), reçoit 10% des gains pour soutenir des manifestations publiques ayant une portée touristique importante. Le montant restant est réparti entre la Commission neuchâteloise de répartition du bénéfice de la Loterie Romande (ORNE), avec 85% du montant pour le soutien de la culture, de la santé, du handicap, de la jeunesse, de la recherche, du tourisme, de l’environnement, de la conservation du patrimoine et de l’action sociale. Et la Commission LoRo-Sport Neuchâtel (LoRo-Sport NE) en charge du soutien du sport Neuchâtelois avec les 15% restants. /comm-rle


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