D’imposants primates investissent le centre-ville de Neuchâtel

Une dizaine de sculptures de l’artiste italien Davide Rivalta sont à découvrir dès ce samedi et jusqu’au 20 septembre dans l’espace public. En parallèle, le Muséum d’histoire naturelle propose une exposition sur les singes qui fait dialoguer art et sciences.
Difficile de passer à côté sans les remarquer : une dizaine de sculptures de primates en grand format ont fait leur apparition au centre-ville de Neuchâtel. Le gorille, l’orang-outan ou encore le chimpanzé que le public peut admirer sont l’œuvre de l’artiste italien Davide Rivalta, à qui l’on doit déjà les bufflonnes de la place Pury et le rhinocéros du Collège latin notamment. Ces sculptures sont à découvrir dès ce samedi et jusqu’au 20 septembre.
Philippe Jacopin, de l’espace d’art « Ap’Art » à Colombier, a organisé la venue des œuvres de Davide Rivalta à Neuchâtel. Il s’agit d’un sacré défi logistique. « On est sur des animaux qui pèsent jusqu’à une tonne et demie et qui ont des dimensions importantes », explique Philippe Jacopin, qui évoque aussi d’importantes contraintes administratives pour faire sortir ces sculptures d’Italie « même à titre temporaire » et les transporter de manière conforme à la législation.
Pour réaliser ses sculptures, Davide Rivalta passe beaucoup de temps à observer les animaux dans des zoos et à les photographier, afin de capter au mieux leur comportement et leurs mouvements. Pour le gorille exposé à Neuchâtel, l’artiste s’est inspiré d’un singe du zoo de Bâle. Il prépare ensuite quelques maquettes avant de façonner l’animal à la taille souhaitée. Le lieu d’exposition a aussi toute son importance pour Davide Rivalta.
Philippe Jacopin : « Il veut redonner une certaine dignité à ces animaux qui étaient en captivité et les mettre en liberté dans un endroit qui leur plaît. »
Davide Rivalta était présent vendredi à Neuchâtel pour présenter ses sculptures, à l’image du gorille qui trône désormais à côté de la fontaine de la Justice. L’artiste dit apprécier le contraste entre l’animalité de la bête et la délicatesse et le design de la ville et de la fontaine à côté.
Davide Rivalta : « Il n’y a pas que du contraste, mais aussi une harmonie dans cet endroit qui est exceptionnelle. »
Le public est aussi invité à découvrir une exposition au Muséum d’histoire naturelle de Neuchâtel, dédiée aux primates, et qui crée des ponts entre l’art et les sciences. Fait rare, Davide Rivalta y expose certaines des maquettes de singes qu’il a utilisées durant le processus de création, précise le directeur de l’institution Ludovic Maggioni. Ces éléments entrent en dialogue avec les dernières découvertes réalisées par des chercheurs de l’Université de Neuchâtel qui étudient les primates.
Ludovic Maggioni : « Vous avez des interviews de scientifiques de l’Université de Neuchâtel qui vont vous montrer tous les travaux qu’ils mènent dans le monde entier. »
L’exposition du Muséum d’histoire naturelle sur les primates se veut une porte d’entrée au parcours à réaliser au centre-ville pour découvrir les sculptures de Davide Rivalta. Le tout est à voir jusqu’au 20 septembre. /sbm