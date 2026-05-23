D’imposants primates investissent le centre-ville de Neuchâtel

Difficile de passer à côté sans les remarquer : une dizaine de sculptures de primates en grand format ont fait leur apparition au centre-ville de Neuchâtel. Le gorille, l’orang-outan ou encore le chimpanzé que le public peut admirer sont l’œuvre de l’artiste italien Davide Rivalta, à qui l’on doit déjà les bufflonnes de la place Pury et le rhinocéros du Collège latin notamment. Ces sculptures sont à découvrir dès ce samedi et jusqu’au 20 septembre.

Philippe Jacopin, de l’espace d’art « Ap’Art » à Colombier, a organisé la venue des œuvres de Davide Rivalta à Neuchâtel. Il s’agit d’un sacré défi logistique. « On est sur des animaux qui pèsent jusqu’à une tonne et demie et qui ont des dimensions importantes », explique Philippe Jacopin, qui évoque aussi d’importantes contraintes administratives pour faire sortir ces sculptures d’Italie « même à titre temporaire » et les transporter de manière conforme à la législation.

Pour réaliser ses sculptures, Davide Rivalta passe beaucoup de temps à observer les animaux dans des zoos et à les photographier, afin de capter au mieux leur comportement et leurs mouvements. Pour le gorille exposé à Neuchâtel, l’artiste s’est inspiré d’un singe du zoo de Bâle. Il prépare ensuite quelques maquettes avant de façonner l’animal à la taille souhaitée. Le lieu d’exposition a aussi toute son importance pour Davide Rivalta.