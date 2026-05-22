Bristol Myers Squibb accélère sa production à Boudry

Au total, près de 1'100 employés travaillent sur le site BMS de Boudry, dont près de 500 à la manufacture. Le nouveau bâtiment a permis de créer de nouveaux emplois, assure la directrice générale du site neuchâtelois, sans pour autant articuler de chiffres.





Le président de la Confédération coupe le ruban

Il y avait du beau monde à l’inauguration ce vendredi. C’est d’ailleurs le président de la Confédération Guy Parmelin qui a coupé le ruban. Le domaine pharmaceutique a été secoué cette année sur le plan international, notamment par les menaces de droits de douane imposés par le président américain Donald Trump. Alors que d’autres grandes entreprises investissent massivement aux États-Unis et en Chine, la perspective du développement de BMS en Suisse est un signal positif pour l’économie selon le Conseiller fédéral.