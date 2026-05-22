Bristol Myers Squibb accélère sa production à Boudry

L’entreprise pharmaceutique américaine a inauguré ce vendredi son nouveau site de production. Il permettra de fabriquer plus de sorte de médicaments et en plus grande quantité. Faisant du site de Boudry un jalon clé de la production mondiale de BMS.
À Boudry, la nouvelle place forte de la production de Bristol Myers Squibb (BMS). Le géant pharmaceutique américain a inauguré ce vendredi son nouveau bâtiment de production sur son site de Boudry. Après trois ans de construction et plus de 300 millions d’investissements, un nouvel édifice trône sur le campus de BMS. Ce nouveau pôle est exclusivement dédié à la production de médicaments sous forme orale et solide tels que des comprimés et des capsules. Jusqu’ici, 6 médicaments différents étaient fabriqués sur site et envoyés dans plus 80 pays différents. Désormais, cette chaîne d’approvisionnement sera accélérée et de nouveaux médicaments seront fabriqués en simultanés. « En accélérant la production, les patients en attente recevront leur traitement plus rapidement », explique Marie Urtiaga, directrice générale de BMS Boudry. Et d’ajouter que cela permet également au géant américain d’améliorer son positionnement sur le marché mondial et sa compétitivité.
Marie Urtiaga : « On a toujours eu de bons résultats. »
Au total, près de 1'100 employés travaillent sur le site BMS de Boudry, dont près de 500 à la manufacture. Le nouveau bâtiment a permis de créer de nouveaux emplois, assure la directrice générale du site neuchâtelois, sans pour autant articuler de chiffres.
Le président de la Confédération coupe le ruban
Il y avait du beau monde à l’inauguration ce vendredi. C’est d’ailleurs le président de la Confédération Guy Parmelin qui a coupé le ruban. Le domaine pharmaceutique a été secoué cette année sur le plan international, notamment par les menaces de droits de douane imposés par le président américain Donald Trump. Alors que d’autres grandes entreprises investissent massivement aux États-Unis et en Chine, la perspective du développement de BMS en Suisse est un signal positif pour l’économie selon le Conseiller fédéral.
Guy Parmelin : « Notre pays a des atouts. »
Du côté de BMS les attentes envers la Suisse sont élevées au vu des enjeux internationaux actuels. « Monsieur Guy Parmelin en est parfaitement conscient », relève Jérome Garcin, directeur général de BMS en Suisse et en Autriche. Le dialogue entre les politiques et le monde pharmaceutique est en cours et encourageant selon le directeur. /crb