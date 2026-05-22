Bristol Myers Squibb accélère sa production à Boudry

L’entreprise pharmaceutique américaine a inauguré ce vendredi son nouveau site de production ...
Bristol Myers Squibb accélère sa production à Boudry

L’entreprise pharmaceutique américaine a inauguré ce vendredi son nouveau site de production. Il permettra de fabriquer plus de sorte de médicaments et en plus grande quantité. Faisant du site de Boudry un jalon clé de la production mondiale de BMS.

Guy Parmelin à l'inauguration du nouveau bâtiment de Bristol Myers Squibb à Boudry. Guy Parmelin à l'inauguration du nouveau bâtiment de Bristol Myers Squibb à Boudry.

À Boudry, la nouvelle place forte de la production de Bristol Myers Squibb (BMS). Le géant pharmaceutique américain a inauguré ce vendredi son nouveau bâtiment de production sur son site de Boudry. Après trois ans de construction et plus de 300 millions d’investissements, un nouvel édifice trône sur le campus de BMS. Ce nouveau pôle est exclusivement dédié à la production de médicaments sous forme orale et solide tels que des comprimés et des capsules. Jusqu’ici, 6 médicaments différents étaient fabriqués sur site et envoyés dans plus 80 pays différents. Désormais, cette chaîne d’approvisionnement sera accélérée et de nouveaux médicaments seront fabriqués en simultanés. « En accélérant la production, les patients en attente recevront leur traitement plus rapidement », explique Marie Urtiaga, directrice générale de BMS Boudry. Et d’ajouter que cela permet également au géant américain d’améliorer son positionnement sur le marché mondial et sa compétitivité.

Marie Urtiaga : « On a toujours eu de bons résultats. »

Ecouter le son

Au total, près de 1'100 employés travaillent sur le site BMS de Boudry, dont près de 500 à la manufacture. Le nouveau bâtiment a permis de créer de nouveaux emplois, assure la directrice générale du site neuchâtelois, sans pour autant articuler de chiffres.


Le président de la Confédération coupe le ruban

Il y avait du beau monde à l’inauguration ce vendredi. C’est d’ailleurs le président de la Confédération Guy Parmelin qui a coupé le ruban. Le domaine pharmaceutique a été secoué cette année sur le plan international, notamment par les menaces de droits de douane imposés par le président américain Donald Trump. Alors que d’autres grandes entreprises investissent massivement aux États-Unis et en Chine, la perspective du développement de BMS en Suisse est un signal positif pour l’économie selon le Conseiller fédéral.

Guy Parmelin : « Notre pays a des atouts. »

Ecouter le son

Du côté de BMS les attentes envers la Suisse sont élevées au vu des enjeux internationaux actuels. « Monsieur Guy Parmelin en est parfaitement conscient », relève Jérome Garcin, directeur général de BMS en Suisse et en Autriche. Le dialogue entre les politiques et le monde pharmaceutique est en cours et encourageant selon le directeur. /crb

Jérome Garcin : « Le soutien est là. »

Ecouter le son


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Le RHNe accuse 27 millions de déficit en 2025

Le RHNe accuse 27 millions de déficit en 2025

Région    Actualisé le 22.05.2026 - 16:54

Tunnels fermés entre Serrières et Vauseyon en direction de Bienne

Tunnels fermés entre Serrières et Vauseyon en direction de Bienne

Région    Actualisé le 22.05.2026 - 16:46

« Le monde en cause » : l’épidémie d’Ebola inquiète

« Le monde en cause » : l’épidémie d’Ebola inquiète

Région    Actualisé le 22.05.2026 - 15:05

Une grange détruite par les flammes à Gampelen

Une grange détruite par les flammes à Gampelen

Région    Actualisé le 22.05.2026 - 12:43

Articles les plus lus

Nouvel uniforme pour la Police neuchâteloise

Nouvel uniforme pour la Police neuchâteloise

Région    Actualisé le 22.05.2026 - 12:17

Une grange détruite par les flammes à Gampelen

Une grange détruite par les flammes à Gampelen

Région    Actualisé le 22.05.2026 - 12:43

« Le monde en cause » : l’épidémie d’Ebola inquiète

« Le monde en cause » : l’épidémie d’Ebola inquiète

Région    Actualisé le 22.05.2026 - 15:05

Bristol Myers Squibb accélère sa production à Boudry

Bristol Myers Squibb accélère sa production à Boudry

Région    Actualisé le 22.05.2026 - 16:52

Pic de chaleur annoncée, attention aux cyanobactéries

Pic de chaleur annoncée, attention aux cyanobactéries

Région    Actualisé le 22.05.2026 - 11:50

Nouvel uniforme pour la Police neuchâteloise

Nouvel uniforme pour la Police neuchâteloise

Région    Actualisé le 22.05.2026 - 12:17

Une grange détruite par les flammes à Gampelen

Une grange détruite par les flammes à Gampelen

Région    Actualisé le 22.05.2026 - 12:43

« Le monde en cause » : l’épidémie d’Ebola inquiète

« Le monde en cause » : l’épidémie d’Ebola inquiète

Région    Actualisé le 22.05.2026 - 15:05

Un nouveau panneau didactique à Muzoo

Un nouveau panneau didactique à Muzoo

Région    Actualisé le 22.05.2026 - 10:58

Pic de chaleur annoncée, attention aux cyanobactéries

Pic de chaleur annoncée, attention aux cyanobactéries

Région    Actualisé le 22.05.2026 - 11:50

Nouvel uniforme pour la Police neuchâteloise

Nouvel uniforme pour la Police neuchâteloise

Région    Actualisé le 22.05.2026 - 12:17

Des nouveautés pour la 43e édition de la Fête de Mai

Des nouveautés pour la 43e édition de la Fête de Mai

Région    Actualisé le 22.05.2026 - 14:42