Une lecture accessible à tous

Ce projet vient d’un concept plus global lancé par l’association Lignes. Cette année, l’institution a réalisé un partenariat avec la Fondation Eben-Hézer. Julie Guinand a reçu un canevas de la part de bénévoles de l’association qui sont allés poser des questions sur les goûts et habitudes de lecture aux résidents.

Ensuite, l’autrice envoyait des chapitres au fur et à mesure de leur écriture. Elle recevait en retour des suggestions ou corrections à effectuer et des remarques sur les difficultés rencontrées par les personnes en situation de handicap lors de la lecture. Le roman policier en écriture facile à lire « Le mystère du tableau disparu » sort le 22 mai. Pour patienter jusque-là, le recueil de nouvelles « Des métamorphoses », de Julie Guinand également, est déjà paru chez Paulette éditrice. /lgn