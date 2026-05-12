Une lecture accessible à tous

« Le mystère du tableau disparu », c’est le titre du nouveau roman policier de Julie Guinand ...
Une lecture accessible à tous

« Le mystère du tableau disparu », c’est le titre du nouveau roman policier de Julie Guinand. L’autrice chaux-de-fonnière a participé à un projet inédit pour elle : ce livre est en écriture facile à lire et elle a collaboré avec des personnes vivant avec un handicap pour le publier le 22 mai.

Julie Guinand était ravie de ce projet et souhaiterait y reparticiper à l’avenir. Julie Guinand était ravie de ce projet et souhaiterait y reparticiper à l’avenir.

Un livre pour adulte, mais en écriture simplifiée pour le rendre accessible à tous. C’est avec cet objectif que Julie Guinand a écrit son nouveau roman policier. L’autrice chaux-de-fonnière sort dans 10 jours « Le mystère du tableau disparu » aux éditions Okama et en écriture facile à lire. Elle a également collaboré avec des résidents de la fondation Eben-Hézer, des personnes vivant avec un handicap. Un processus d’écriture inédit pour Julie Guinand.


Un rythme à prendre

L’écriture facile à lire, cela consiste à écrire au présent, à la 3e personne du singulier, avec des phrases courtes et en utilisant un vocabulaire simple, sans trop de figures de style. Mais écriture simplifiée ne signifie pas histoire plus simple. « L’idée c’est vraiment d’écrire pour des adultes donc il faut quand même une certaine complexité dans l’histoire, tout en la rendant, par le langage, la plus facile d’approche possible », explique Julie Guinand dans « La Matinale » ce mardi. L’autrice a préféré écrire directement en simplifiée. « J’ai pris beaucoup de temps sur les premières pages, les premiers chapitres, pour trouver un rythme », poursuit-elle.

Ce projet vient d’un concept plus global lancé par l’association Lignes. Cette année, l’institution a réalisé un partenariat avec la Fondation Eben-Hézer. Julie Guinand a reçu un canevas de la part de bénévoles de l’association qui sont allés poser des questions sur les goûts et habitudes de lecture aux résidents.

Ensuite, l’autrice envoyait des chapitres au fur et à mesure de leur écriture. Elle recevait en retour des suggestions ou corrections à effectuer et des remarques sur les difficultés rencontrées par les personnes en situation de handicap lors de la lecture. Le roman policier en écriture facile à lire « Le mystère du tableau disparu » sort le 22 mai. Pour patienter jusque-là, le recueil de nouvelles « Des métamorphoses », de Julie Guinand également, est déjà paru chez Paulette éditrice. /lgn


 

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