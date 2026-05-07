Les leadeurs espèrent garder leur maillot jaune jusqu’au bout

Pour cette 3ème étape du BCN Tour, Loïc Berger et Nathalie Geiser se sont respectivement imposés en 32’28’’ et 38’29’’ à La Chaux-de-Fonds mercredi soir. C’était la première étape de Loïc Berger pour cette 40e édition du BCN Tour, il n’a donc rien chamboulé au niveau du classement général. Gabriel Sintes est toujours en tête.
Mercredi soir le BCN Tour faisait halte à La Chaux-de-Fonds. Du côté des femmes, c’est Nathalie Geiser qui s’est imposée pour la 3e fois consécutive. Elle réalise, pour le moment, un sans-faute pour cette 40e édition. Malgré des chemins humides, la leader du classement général s’est sentie à l’aise. « Autant la semaine passée j’étais dans le dur dès le départ, autant là, j’avais des jambes qui allaient toutes seules », explique la coureuse de 39 ans. Mais ce n’est pas pour autant que le parcours lui a plu. « C’est pas mon parcours préféré. Il manque un petit peu de forêt et c’est pas des supers beaux paysages vers la carrière. »
Maintenant Nathalie Geiser a un objectif en tête, garder le maillot jaune jusqu’à la fin. « J’aimerais bien le garder. Après il faut tenir les 6 étapes. »
« J’avais envie de prendre ma revanche. »
Chez les hommes, le leader du classement général reste également inchangé, Gabriel Sintes est toujours aux avant-postes. Ce n’est toutefois pas lui qui a gagné cette 3e étape. Loïc Berger, le spécialiste de la course d’orientation, est venu challenger les meilleurs et s’est finalement imposé en 32’28’’, trois secondes devant Gabriel Sintes. « J’ai un petit peu de marge pour le général, il s’agit maintenant de préserver cette avance », explique le maillot jaune. Comme Nathalie Geiser, le coureur de 31 ans ne s’est pas inscrit au BCN Tour pour faire de la figuration. « J’espérais bien figurer parmi les meilleurs au général ». Gabriel Sintes n’a pas réalisé le début de la course seul. Il était accompagné de son frère, Clément Sintes, sur les premiers mètres, avant de partir chacun à leur rythme. « On avait déjà fait ça il y a quelques années à Neuchâtel et c’est toujours sympa ».
« On a un peu l’impression de gagner le Tour de France. »
La prochaine étape se déroulera à Dombresson. Le dénivelé sera similaire à celui de La Chaux-de-Fonds et le parcours s’étendra sur 10 km. /lmo