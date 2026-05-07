Les leadeurs espèrent garder leur maillot jaune jusqu’au bout

Mercredi soir le BCN Tour faisait halte à La Chaux-de-Fonds. Du côté des femmes, c’est Nathalie Geiser qui s’est imposée pour la 3e fois consécutive. Elle réalise, pour le moment, un sans-faute pour cette 40e édition. Malgré des chemins humides, la leader du classement général s’est sentie à l’aise. « Autant la semaine passée j’étais dans le dur dès le départ, autant là, j’avais des jambes qui allaient toutes seules », explique la coureuse de 39 ans. Mais ce n’est pas pour autant que le parcours lui a plu. « C’est pas mon parcours préféré. Il manque un petit peu de forêt et c’est pas des supers beaux paysages vers la carrière. »

Maintenant Nathalie Geiser a un objectif en tête, garder le maillot jaune jusqu’à la fin. « J’aimerais bien le garder. Après il faut tenir les 6 étapes. »