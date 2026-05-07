Beau-Site : 150 ans au service des élèves loclois

Il y a 150 ans, le collège de Beau-Site au Locle sortait de terre. Un bâtiment qui a officié ...
Beau-Site : 150 ans au service des élèves loclois

Il y a 150 ans, le collège de Beau-Site au Locle sortait de terre. Un bâtiment qui a officié comme école, mais aussi comme bains publics et centrale d’alarme.

Le collège de Beau-Site au Locle célèbre ses 150 ans. (Photo : Ville du Locle) Le collège de Beau-Site au Locle célèbre ses 150 ans. (Photo : Ville du Locle)

Avec la Révolution de 1848, les Neuchâtelois passent du statut de sujet du roi à celui de citoyen de la République. Pour les plus jeu

C’est l’architecte de Neuchâtel Alfred Rychner qui est en charge du chantier. Le cahier des charges est précis. Il faut trois entrées, une pour les garçons, une autre pour les filles et une principale ainsi que 38 salles de classe spacieuses et bien éclairées. Le crédit de 425'000 francs est globalement respecté.

Cédric Dupraz, historien : « On l’appelle le nouveau collège jusqu’à la construction du collège Jehan-Droz en 1970. »  

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Moins de 40 ans après sa construction, le bâtiment est victime d’un incendie. Tout le monde s’en sortira sain et sauf, précise l’historien Cédric Dupraz.

nes, l’école devient obligatoire. Pour répondre aux besoins croissants en salles de classe, Le Locle notamment construit des collèges à tour de bras, aux Monts, au Verger, aux Replattes, aux Calames et, il y a tout juste 150 ans, à Beau-Site.

« Il n’y aura aucun blessé (…), mais les dégâts sont conséquents. » 

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Si durant toute sa vie Beau-Site a officié comme école, le bâtiment a eu parallèlement d’autres fonctions : bains publics et centrale d’alarme notamment.

« Pour la population qui ne bénéficiait pas de sanitaires à l’époque, le collège de Beau-Site offre des douches pour 70 centimes. » 

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Pour célébrer le 150e anniversaire de son bâtiment, le collège de Beau-Site est en fête ce vendredi. Différentes animations sont au programme de 15h40 à 20h30. /cwi


 

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