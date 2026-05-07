Beau-Site : 150 ans au service des élèves loclois

Avec la Révolution de 1848, les Neuchâtelois passent du statut de sujet du roi à celui de citoyen de la République. Pour les plus jeu

C’est l’architecte de Neuchâtel Alfred Rychner qui est en charge du chantier. Le cahier des charges est précis. Il faut trois entrées, une pour les garçons, une autre pour les filles et une principale ainsi que 38 salles de classe spacieuses et bien éclairées. Le crédit de 425'000 francs est globalement respecté.