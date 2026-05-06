Démocratie et finance se mettent en scène dans un feuilleton à scandale

Au-delà de l’aspect fictionnel du concept, son narratif va s’ancrer plus que jamais dans la vie réelle des Neuchâteloises et des Neuchâtelois. En effet, le financement du projet est participatif, mais aussi évolutif. « Le label « Lesuccès.ch » que nous sommes en train de lancer est une première phase », détaille Orane Burri. « Nous invitons les gens, la population, n’importe qui en fait, à prendre part au Succès ». Ainsi le public pourra, s’il le souhaite, « s’associer » au businessman BB. Dès le 7 mai, les intéressés pourront acheter des « parts » de ce label à partir de 10 francs. Ces personnes auront par la suite une influence sur les évènements qui se dérouleront ces prochains mois en rapport avec le projet. Des évènements tenus, pour l’heure, secrets.