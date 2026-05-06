Démocratie et finance se mettent en scène dans un feuilleton à scandale

Après la pièce interactive « La démocratie en procès – 1848 », la Cie Le Préfixe revient avec un nouveau projet. Il prendra la forme d’un véritable feuilleton au cœur de l’espace public et centré autour d’un personnage tout aussi réel que fictionnel : Bernard Boisgentil.
Une fiction qui s’invite dans la vie réelle de Neuchâtel. C’est le nouveau projet inédit de la Cie Le Préfixe. Après le succès de leur pièce interactive « La démocratie en procès – 1848 », jouée en 2022 et 2023, la compagnie revient pour pousser son concept encore plus loin. C’est un véritable feuilleton en plusieurs épisodes qui se prépare à Neuchâtel ces prochains mois. Avec en son centre, un personnage trop réel pour être vrai : le célèbre businessman BB, alias Bernard Boisgentil, incarné par le producteur et comédien Raphaël Tschudi. « On va dépasser le cadre du spectacle », explique Orane Burri, autrice et réalisatrice. À l’origine du projet de ces deux camarades, un constat sur l’état du monde.
Orane Burri : « On s’est dit que c’était urgent de reprendre en main cette question. »
Au-delà de l’aspect fictionnel du concept, son narratif va s’ancrer plus que jamais dans la vie réelle des Neuchâteloises et des Neuchâtelois. En effet, le financement du projet est participatif, mais aussi évolutif. « Le label « Lesuccès.ch » que nous sommes en train de lancer est une première phase », détaille Orane Burri. « Nous invitons les gens, la population, n’importe qui en fait, à prendre part au Succès ». Ainsi le public pourra, s’il le souhaite, « s’associer » au businessman BB. Dès le 7 mai, les intéressés pourront acheter des « parts » de ce label à partir de 10 francs. Ces personnes auront par la suite une influence sur les évènements qui se dérouleront ces prochains mois en rapport avec le projet. Des évènements tenus, pour l’heure, secrets.
« Les créations seront vendus [pour de vrai] sous ce label. »
Pour le moment, la réalisatrice ne souhaite pas révéler tous les produits qui seront commercialisés sous ce label. « Nous voulons garder une part de surprise », se réjouit-elle. Pour les participants au Succès, l’immersion sera totale dans ce feuilleton. « Ça va aller loin », confie Orane Burri : « Il y aura différentes façons de goûter au Succès, de manière littéraire, de manière gustative, il y aura des évènements festifs et même des choses théâtrales, qui se dérouleront tout l’été à Neuchâtel ». Ces évènements prendront majoritairement place dans l’espace public, ainsi, tous les citoyens sont amenés à entrer en immersion dans cette histoire à la limite de la réalité et de croiser le chemin du célèbre homme d’affaires BB. /crb