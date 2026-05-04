Mettre en avant l’apprentissage

Le coup d’envoi de la semaine de la formation professionnelle est donné. Elle se tient dans toute la Suisse et dans le canton de Neuchâtel dès ce lundi. Un évènement qui a pour objectif de valoriser l’apprentissage et de faire découvrir des métiers. Neuchâtel a une longue tradition dans la formation duale. Mais il reste encore du travail à faire pour améliorer son image et ôter de l’esprit de la population qu’une formation académique est meilleure. « Malheureusement, je crois qu’on a encore cette image que la voie royale, c’est la voie académique », regrette Crystel Graf. Ainsi, la conseillère d’État en charge de la formation estime qu’il faut encore travailler pour faire découvrir les filiales professionnelles. « Je pense qu’il y a un aspect de curiosité à amener auprès des jeunes », relève-t-elle dans « La Matinale » ce lundi. Mais il n’y a pas que les jeunes à convaincre : « Aussi les parents et également les enseignantes et enseignants », sourit Crystel Graf. « Il faut pouvoir découvrir ces métiers et voir que les métiers manuels, ce n’est pas forcément être enfermé dans une cave sans fenêtres ni lumière. »