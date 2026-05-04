Mettre en avant l’apprentissage

La Semaine de la formation professionnelle commence ce lundi dans le pays, y compris dans le ...
Mettre en avant l’apprentissage

La Semaine de la formation professionnelle commence ce lundi dans le pays, y compris dans le canton de Neuchâtel. L’occasion de présenter les possibilités de formation et d’améliorer l’image des apprentissages, dont les possibilités sont toujours plus nombreuses.

Crystel Graf s'est exprimée ce lundi dans « La Matinale ». (Photo : archives) Crystel Graf s'est exprimée ce lundi dans « La Matinale ». (Photo : archives)

Le coup d’envoi de la semaine de la formation professionnelle est donné. Elle se tient dans toute la Suisse et dans le canton de Neuchâtel dès ce lundi. Un évènement qui a pour objectif de valoriser l’apprentissage et de faire découvrir des métiers. Neuchâtel a une longue tradition dans la formation duale. Mais il reste encore du travail à faire pour améliorer son image et ôter de l’esprit de la population qu’une formation académique est meilleure. « Malheureusement, je crois qu’on a encore cette image que la voie royale, c’est la voie académique », regrette Crystel Graf. Ainsi, la conseillère d’État en charge de la formation estime qu’il faut encore travailler pour faire découvrir les filiales professionnelles. « Je pense qu’il y a un aspect de curiosité à amener auprès des jeunes », relève-t-elle dans « La Matinale » ce lundi. Mais il n’y a pas que les jeunes à convaincre : « Aussi les parents et également les enseignantes et enseignants », sourit Crystel Graf. « Il faut pouvoir découvrir ces métiers et voir que les métiers manuels, ce n’est pas forcément être enfermé dans une cave sans fenêtres ni lumière. »

La conseillère d’État en charge de la formation relève également que l’apprentissage, c’est aussi pour les jeunes une manière d’entrer rapidement dans la vie active, d’avoir des responsabilités, d’être confronté à la réalité du terrain, et que c’est un plus pour trouver du travail par la suite. Crystel Graf précise que de nouvelles formations et de nouveaux métiers sont présentés quasi chaque année. De nombreux évènements sont proposés, et RTN participe à cette semaine de la formation professionnelle tous les jours entre 9h et 10h. /lgn


 

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