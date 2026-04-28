Neuchâtel interdit les lâchers de ballons et de lanternes

Il ne sera plus permis à l’avenir de réaliser un lâcher de ballons et de lanternes célestes ou flottantes dans le canton de Neuchâtel. Le Grand Conseil a accepté mardi, par 55 oui, 36 non et 9 abstentions, de modifier la Loi sur les déchets et les sites pollués en y ajoutant cette interdiction.





Une lacune à combler pour la gauche

Pour le groupe VertPOP, par la voix de Cloé Dutoit, à l’origine de la proposition, il y avait « une lacune à combler » pour aller au bout de la démarche, la loi qui régit le littering (les déchets sauvages) ne statuant pas clairement sur la question des lâchers de ballons. Selon Katia Della Pietra, du groupe socialiste, les ballons qui pourraient finir à l'intérieur de l’estomac d’une vache dans un champ, ou sur une lanterne, en risquant de déclencher un incendie, peuvent se révéler problématiques. Si Genève, Fribourg et le Jura ont déjà interdit les lâchers de lanternes, Neuchâtel devient ainsi le premier canton à interdire aussi les lâchers de ballons.

Aux yeux du député vert’libéral Mauro Moruzzi, cette pratique tombait déjà sous le coup de la législation en matière de littering, mais son groupe a malgré tout soutenu la disposition. Le conseiller d’État Laurent Favre a précisé qu’il existait une ambiguïté sur cette question juridique.





Une interdiction inutile pour la droite

Dans les rangs des libéraux-radicaux et du Centre, cette interdiction n’était pas nécessaire. Pour le député PLR Damien Humbert-Droz, ce message doit davantage passer par l’éducation des enfants au sein des familles et à l’école. « La société évolue, de même que la conscience. Il faut faire confiance à l’être humain », a-t-il indiqué à la tribune.

Pour l’élu UDC Damien Schär, il s’agit d’une « interdiction inutile » pour une « pratique très marginale », « un symbole plutôt qu’une action efficace ».

Le gouvernement était lui aussi opposé à ce projet de loi. Le conseiller d’État, Laurent Favre, a indiqué que le gouvernement « mise sur l’éducation et la responsabilisation de chacun plutôt que sur les interdictions ».

La question des feux d’artifice n'est pas concernée par ce vote. /sbm