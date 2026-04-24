Deux Américaines et une Canadienne renforcent la NHA

Du mouvement à la Neuchâtel Hockey Academy. Le club de Women’s League de hockey sur glace annonce ce vendredi trois arrivées et une prolongation. La Française Clara Piazzon poursuit son aventure avec la NHA. L’internationale tricolore est présente aux patinoires du Littoral depuis deux saisons.

Les dirigeants annoncent également l’engagement de trois nouvelles étrangères. Les Américaines Bailey Kehl, en provenance du CP Berne et de Zunzgen-Sissach, et Brooklyn Schneiderhan. Cette dernière évoluait aux États-Unis à Saint Anselm College, où elle était capitaine et affichait une moyenne d’un point par match sur ses quatre saisons NCAA, précise le communiqué.

Sur le plan offensif, les Hirondelles pourront compter sur la Canadienne Joelle Fiala qui portait les couleurs du HC Davos. Joueuse expérimentée et évoluant au centre, elle affiche une moyenne d’un point par match lors des deux dernières saisons.

La NHA précise enfin que des discussions sont en cours pour prolonger la Polonaise Tetiana Onyshchenko. Le club souhaite la conserver, tandis que la joueuse prend le temps de réfléchir à la suite de sa carrière. /comm-jpp