« Ça part en live » avec Bennedicte

L’ambiance avait un petit goût de frisson ce matin-là : celui des moments rares où la radio devient scène. À quelques jours de la sortie de son nouvel album « Le choix des mots », Bennedicte est venue partager bien plus qu’une interview — une tranche de vie musicale. Trente ans de carrière, une voix reconnaissable entre mille et un amour viscéral des mots : l’artiste assume pleinement son identité, façonnée au fil des rencontres et des émotions. Entre pop, folk et blues, elle trace une ligne claire — celle des chansons à texte, sincères et incarnées, dans la lignée d’un Jean-Jacques Goldman assumé mais jamais imité.

Avec « Le choix des mots », Bennedicte franchit un cap. Plus personnel, plus engagé, ce 4e album aborde sans détour des thèmes forts comme le harcèlement en ligne ou les maladies auto-immunes. « Des sujets qui me touchent, que j’avais besoin de dire », confie-t-elle, avant de relever un autre défi : les livrer en direct, à chaud, avant même la sortie officielle de l’album. Et c’est avec « L’indésirable » qu’elle a choisi de se jeter à l’eau, accompagnée à la guitare par Jo Sieber, offrant aux auditeurs un moment suspendu, brut et intense. Une performance à son image : authentique, sans filtre, et résolument vivante.