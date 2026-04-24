Accident insolite à Hauterive

Une voiture a quitté la route pour terminer sa course dans des escaliers vendredi matin.
Accident insolite à Hauterive

Une voiture a quitté la route pour terminer sa course dans des escaliers vendredi matin.

Les différents services d'intervention sont arrivés sur place rapidement. (Photo : auditeur reporter). Les différents services d'intervention sont arrivés sur place rapidement. (Photo : auditeur reporter).

Un accident de la route peu commun est survenu vendredi en fin de matinée à Hauterive, à la hauteur de l’arrêt TransN « Port ». Une voiture a quitté le chemin du Dernier-Batz, la ruelle torsadée qui surplombe la rue des Rouges-Terres. Le véhicule a dévalé un petit escalier destiné aux piétons et s’est encastré dans une barrière métallique, restant piégé sur les marches. Une intervention est en cours. /jhi


 

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