La jeunesse au cœur des journées de l’Europe

L'Europe est-elle attractive auprès des jeunes ? C’est la question à laquelle les journées de l’Europe tenteront de répondre du 27 avril au 10 mai prochain à Neuchâtel. Cette édition placera la nouvelle génération au centre de son programme, tourné vers un Vieux Continent marqué par des tensions géopolitiques et des défis démocratiques. « Avec les débats qui ont lieu actuellement au Parlement fédéral, nous trouvions opportun de mettre l’accent sur la mobilité des jeunes au sein de l’Europe », explique Patrick Bergen, secrétaire général de la Maison de l’Europe transjurassienne, partenaire de l’événement.

Si les programmes d’échanges européens ne concernent pas uniquement les étudiants, l’Université de Neuchâtel reste forcément au centre de la thématique. C’est d’ailleurs dans son enceinte que le premier rendez-vous des journées de l’Europe aura lieu, au travers d'un Café scientifique. L'événement sera marqué par la présence de la journaliste et écrivaine française Salomé Saqué et aura pour thématique : L’Europe fait-elle rêver les jeunes ?, avec en filigrane le refus de la population suisse d’adhérer, en 1992, à l’Union européenne. Mais aujourd’hui, qu’en pense la jeunesse neuchâteloise ? Pour Nando Luginbühl, chef du bureau presse et promotion de l’Université de Neuchâtel, le désir de voyage et de découverte est toujours très présent chez les étudiants.