La jeunesse au cœur des journées de l’Europe

Du 27 avril au 10 mai, la Ville de Neuchâtel sera aux couleurs européennes. Conférences, expositions et concerts questionneront cette année la place des jeunes au sein du Vieux Continent.
L'Europe est-elle attractive auprès des jeunes ? C’est la question à laquelle les journées de l’Europe tenteront de répondre du 27 avril au 10 mai prochain à Neuchâtel. Cette édition placera la nouvelle génération au centre de son programme, tourné vers un Vieux Continent marqué par des tensions géopolitiques et des défis démocratiques. « Avec les débats qui ont lieu actuellement au Parlement fédéral, nous trouvions opportun de mettre l’accent sur la mobilité des jeunes au sein de l’Europe », explique Patrick Bergen, secrétaire général de la Maison de l’Europe transjurassienne, partenaire de l’événement.
Si les programmes d’échanges européens ne concernent pas uniquement les étudiants, l’Université de Neuchâtel reste forcément au centre de la thématique. C’est d’ailleurs dans son enceinte que le premier rendez-vous des journées de l’Europe aura lieu, au travers d'un Café scientifique. L'événement sera marqué par la présence de la journaliste et écrivaine française Salomé Saqué et aura pour thématique : L’Europe fait-elle rêver les jeunes ?, avec en filigrane le refus de la population suisse d’adhérer, en 1992, à l’Union européenne. Mais aujourd’hui, qu’en pense la jeunesse neuchâteloise ? Pour Nando Luginbühl, chef du bureau presse et promotion de l’Université de Neuchâtel, le désir de voyage et de découverte est toujours très présent chez les étudiants.
Nando Luginbühl : « Les étudiants sont très attachés à pouvoir aller vivre d’autres expériences. »
L'art aussi de la partie.
L’édition 2026 est également marquée par la participation de l’Académie de Meuron. L’affiche de la manifestation a été créée sous l’impulsion d’Arnaud de Meuron, étudiant de l’école d’art neuchâteloise. Le visuel, énigmatique, représente une jeune femme regardant au loin, les étoiles de l’Europe dans les yeux. Pour l’établissement, cette collaboration reflète sa volonté de s’ouvrir sur le monde et de travailler sur des projets concrets. « Nous voulons valoriser un cursus tourné essentiellement vers l’extérieur (…) ; développer un design innovant et frais, c’était la clé pour la thématique de cette année », souligne Maximilien Pellegrini, directeur de l’Académie. Outre la création de l’affiche, l’école accueillera également, le 9 mai, la cérémonie de clôture de la manifestation. Le temps fort de cette soirée sera consacré à la restitution du mini-sommet européen de la jeunesse, assurée par les représentants des parlements et conseils de jeunes de Neuchâtel, du canton et des villes jumelées. Une volonté d’entremêler les mondes artistique et politique, deux domaines dont l’interaction est souvent minimisée. « L’art est extrêmement politique, nous avons donc clairement une responsabilité », relève Maximilien Pellegrini.
Maximilien Pellegrini : « La responsabilité des métiers créatifs est sous-estimée. »
Un blason à redorer ?
S’il est parfois décrié dans l’actualité, pour les organisateurs, le Vieux Continent et ses valeurs restent séduisants pour la nouvelle génération. « La démocratie, la diversité, ce sont des valeurs auxquelles la jeunesse aspire », estime Julie Courcier Delafontaine, conseillère communale en charge de la culture, de la cohésion sociale et de l’intégration à Neuchâtel. Elle ajoute également que les parlements du canton n’ont même jamais été aussi jeunes et féminins.
Julie Courcier Delafontaine : « C'est un continent au milieu d'un monde en conflit. »
Les journées de l’Europe se dérouleront donc du 27 avril au 10 mai à Neuchâtel. Tous les événements sont gratuits et ouverts à tous. /ave