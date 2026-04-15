Nuitchâtel pour l’obscurité non illuminée

Concrètement, l’association Nuitchâtel va contacter chaque commune du canton. D’une part, pour répertorier les pratiques de chacune en matière d’éclairage public la nuit, mais surtout pour les informer de ce qu’elles risquent réellement si elles conservent leur politique d’extinction actuelle. « Le point de tension se trouve sur l’éclairage des passages piétons. La norme professionnelle qui la régit n’a pas la même force légale qu’une loi. On pourrait d’ailleurs invoquer d’autres lois en faveur de l’extinction comme la loi sur la protection de l’environnement », termine Noé Dubois. Nuitchâtel sait que son projet va être difficile à défendre, mais l’association reste confiante : « Outre le sentiment d’insécurité que l’extinction nocturne peut créer, on sait qu’une majorité de personnes et de communes vont dans notre sens », estime finalement Laurent Debrot. « Ce serait vraiment dommage de revenir en arrière pour de simples questions de normes ».





La pollution nocturne et ses méfaits de plus en plus documentés

Les champs d’action de Nuitchâtel ne se limitent pas aux domaines des politiques publiques. « La pollution lumineuse est une problématique qui touche autant notre santé, la biodiversité, que l’économie », rappelle Michel Blant, biologiste et membre de l’association. Ces dernières années, les études sur l’impact de l’éclairage public sur la faune se sont multipliées en Europe et dans le monde. « Cette pollution a beaucoup augmenté ces trente dernières années, on commence donc à avoir des chiffres et des informations qui montrent ses effets négatifs », relate le biologiste. Par exemple, l’éclairage public dérange la faune nocturne et entraine une diminution des zones d’habitats de certains mammifères comme les renards, les chevreuils ou encore les hérissons.