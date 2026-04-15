Nuitchâtel pour l’obscurité non illuminée

Une nouvelle association se bat désormais à Neuchâtel contre la pollution lumineuse. Comme premier cheval de bataille, Nuitchâtel entend bien influencer les politiques publiques en matière d’éclairage nocturne.
« Faire aimer la nuit sous un autre jour ». C’est avec ce slogan que Nuitchâtel s’est présentée à la presse mercredi matin. Officiellement constituée en novembre 2025, cette nouvelle association a pour but de réduire la pollution lumineuse sur le territoire du canton de Neuchâtel. « Notre mission première c’est de faire aimer la nuit à la population, du moins qu’elle en ait moins peur », explique Laurent Debrot, président de l’association. Ce dernier lutte déjà depuis 2012 sur cette thématique avec l’agence suisse pour la protection de l’environnement nocturne. Toutefois, la constitution en association va permettre de donner plus de moyens au groupe, surtout en ces temps de remise en question des politiques publiques en matière d’éclairage nocturne, estime encore Laurent Debrot.
Laurent Debrot : « Il nous paraissait important que l'on se structure. »
En effet, la crise énergétique de 2022 avait poussé toutes les communes neuchâteloises à éteindre leur éclairage public la nuit pour faire des économies. Pour les encourager en ce sens, le Conseil d’État a permis de déroger temporairement à l’article 26 du règlement d’exécution de la loi cantonale sur les routes et voies publiques. Cependant, cette dérogation n’a pas été renouvelée en 2025. « Les communes seront à nouveau obligées d’allumer au moins les passages pour piéton », précise Noé Dubois, étudiant en master de biogéoscience à l’Université de Lausanne et de Neuchâtel et membre de l’association Nuitchâtel. Cependant, il est complexe pour les communes d’allumer uniquement l’éclairage sur les passages pour piétons pour des raisons de couplages électriques. « Les communes sont donc susceptibles de revenir en arrière et rallumer leur éclairage public nocturne et ainsi accroître la pollution lumineuse », ajoute encore l’étudiant.
Noé Dubois : « 2026 est une date importante. »
Concrètement, l’association Nuitchâtel va contacter chaque commune du canton. D’une part, pour répertorier les pratiques de chacune en matière d’éclairage public la nuit, mais surtout pour les informer de ce qu’elles risquent réellement si elles conservent leur politique d’extinction actuelle. « Le point de tension se trouve sur l’éclairage des passages piétons. La norme professionnelle qui la régit n’a pas la même force légale qu’une loi. On pourrait d’ailleurs invoquer d’autres lois en faveur de l’extinction comme la loi sur la protection de l’environnement », termine Noé Dubois. Nuitchâtel sait que son projet va être difficile à défendre, mais l’association reste confiante : « Outre le sentiment d’insécurité que l’extinction nocturne peut créer, on sait qu’une majorité de personnes et de communes vont dans notre sens », estime finalement Laurent Debrot. « Ce serait vraiment dommage de revenir en arrière pour de simples questions de normes ».
La pollution nocturne et ses méfaits de plus en plus documentés
Les champs d’action de Nuitchâtel ne se limitent pas aux domaines des politiques publiques. « La pollution lumineuse est une problématique qui touche autant notre santé, la biodiversité, que l’économie », rappelle Michel Blant, biologiste et membre de l’association. Ces dernières années, les études sur l’impact de l’éclairage public sur la faune se sont multipliées en Europe et dans le monde. « Cette pollution a beaucoup augmenté ces trente dernières années, on commence donc à avoir des chiffres et des informations qui montrent ses effets négatifs », relate le biologiste. Par exemple, l’éclairage public dérange la faune nocturne et entraine une diminution des zones d’habitats de certains mammifères comme les renards, les chevreuils ou encore les hérissons.
Michel Blant : « C'est un animal qui se déplace en ville. »
Les insectes aussi sont fortement impactés par ce réseau d’éclairage nocturne, notamment les papillons de nuit qui sont des pollinisateurs importants pour notre écosystème. /crb.