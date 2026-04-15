« Faites-nous rire » : Forfait all inclusive pour Aude Bourrier !

À peine les chocolats de Pâques digérés, les valises sont déjà bouclées : pour beaucoup de Suisses, le printemps rime avec escapade au soleil. Et ça agace un peu Aude Bourrier, qui s’amuse d’un phénomène bien précis : les adeptes du « all inclusive » ! Ces vacanciers capables de transformer une semaine de repos en véritable marathon du buffet. Car derrière les images de détente se cache parfois une autre réalité, faite de bracelets fluo, de transats réservés à l’aube et de repas enchaînés avec une rigueur quasi sportive. Selon les chiffres de Suisse Tourisme, près d’un tiers des Suisses partent à l’étranger au printemps, avec une nette préférence pour les formules tout compris, jugées pratiques et rentables.

Avec son humour piquant, notre humoriste met le doigt sur cette logique bien helvétique : rentabiliser ses vacances jusqu’à la dernière frite ! Entre les allers-retours au buffet et les cocktails « inclus donc obligatoires », le repos devient presque une mission. Une étude européenne estime d’ailleurs que les vacanciers en all inclusive consomment en moyenne 30 à 50 % de calories en plus que d’habitude. De quoi transformer le séjour en épreuve d’endurance plus qu’en parenthèse zen. Mais au fond, peu importe : que ce soit pour bronzer, manger ou simplement ne rien faire, ces vacances restent une tradition bien ancrée — et un terrain de jeu idéal pour l’observation et la satire de Aude Bourrier.