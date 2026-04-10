A Fleurier, la Brocante du Val-de-Travers mise sur la qualité

Il a les yeux qui pétillent, Stéphane Licodia, lorsqu’il dévoile à quoi ressemblera la Brocante du Val-de-Travers qui se tiendra ce samedi et dimanche à la patinoire de Fleurier. La 34e édition de l’événement, connue jusqu’ici sous le nom de Brocante de Fleurier, est placée sous le signe du renouveau. Du côté de l’organisation tout d’abord, puisque Stéphane Licodia, qui a pendant quelques années organisé une brocante à Neuchâtel en marge de New Port Expo, a été approché par Gilles et Marceline Huguenin pour leur succéder. « On les connaissait depuis longtemps, ma maman est née à Môtiers, mes parents ont été brocanteurs et mon frère jumeau et moi les suivions dans toute la Suisse pour monter et démonter les stands », sourit Séphane Licodia.