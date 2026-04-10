A Fleurier, la Brocante du Val-de-Travers mise sur la qualité

Pour la 34e fois, les chineurs ont rendez-vous à la patinoire de Fleurier ce week-end. Rebaptisé Brocante du Val-de-Travers par son nouvel organisateur, l’événement accueille une soixantaine d’exposants.
Il a les yeux qui pétillent, Stéphane Licodia, lorsqu’il dévoile à quoi ressemblera la Brocante du Val-de-Travers qui se tiendra ce samedi et dimanche à la patinoire de Fleurier. La 34e édition de l’événement, connue jusqu’ici sous le nom de Brocante de Fleurier, est placée sous le signe du renouveau. Du côté de l’organisation tout d’abord, puisque Stéphane Licodia, qui a pendant quelques années organisé une brocante à Neuchâtel en marge de New Port Expo, a été approché par Gilles et Marceline Huguenin pour leur succéder. « On les connaissait depuis longtemps, ma maman est née à Môtiers, mes parents ont été brocanteurs et mon frère jumeau et moi les suivions dans toute la Suisse pour monter et démonter les stands », sourit Séphane Licodia.
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Désireux de donner un nouvel élan au rendez-vous de Fleurier, Stéphane Licodia accueille ce week-end une soixantaine d’exposants issus de cinq cantons différents dont « environ 10 à 15% de nouveaux, avec l’objectif que toutes les générations de 25 à 90 ans y trouvent leur compte. » La qualité des objets et l’allure des stands lui tiennent particulièrement à cœur : « il ne s’agit pas d’un marché aux puces avec ses cartons, mais bien d’une brocante conviviale dont les objets proposés à la vente sont propres, beaux, mis en valeur et dont les éventuels acheteurs peuvent se faire raconter l’histoire. »
« Quand on vient à la brocante, c’est pour passer un moment convivial. »
A toute heure de la journée, il sera possible de restaurer, « pour peut-être mieux revenir ensuite vers les marchandises qui nous ont attiré et pour lesquelles on hésite encore », glisse Stéphane Licodia. Rendez-vous donc samedi de 9h30 à 18h et dimanche de 8h30 à 17h à la Brocante du Val-de-Travers. /aes