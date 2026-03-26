Nos correspondants parlementaires à Berne vous proposent chaque mois une « grande interview » avec une personnalité qui influence le débat et certaines décisions politiques. Ce mois-ci, rencontre avec Anne Challandes, présidente de l’Union suisse des paysannes et femmes rurales.

Anne Challandes représente les intérêts des 54’000 femmes travaillant dans les exploitations agricoles suisses. Grâce à un important travail d’information et de sensibilisation, elle a contribué à améliorer leurs conditions de vie, notamment leur rémunération.