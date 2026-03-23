L’Etat souhaite examiner « Félix », ce lynx sans oreilles filmé près du Locle

Le court film d’un lynx sans oreille à la lisière d’une forêt. Postée sur le 15 mars sur le groupe Facebook « T’es du Locle si », la vidéo a généré plus de 1700 « j’aime ». « Félix est de retour », a commenté un internaute. « C’est toujours le même individu », a écrit un autre. Figurez-vous que ce lynx un peu particulier intéresse de près le Service de la faune, des forêts et de la nature du canton de Neuchâtel (SFFN) depuis quelques années. Il s’agit de le capturer, pour savoir par exemple si sa particularité physique est due à une quelconque consanguinité. « On pense plutôt que c’est dû à une mutation génétique, mais on n’a pas encore les éléments qui permettent de l’affirmer », explique Johanne Félix, collaboratrice scientifique au SFFN.

La capture de ce lynx pour examen doit s’accomplir en collaboration avec la fondation Kora, qui s’occupe des carnivores et de la faune sauvage, ainsi que le Fiwi, le centre de médecine des poissons et des animaux sauvages. Une fois attrapé, ce lynx subira un examen vétérinaire qui s’attardera sur les oreilles, ainsi qu’une prise de sang.