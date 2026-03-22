Une journée dans la peau d’un entrepreneur

Une journée pour développer un produit durable. Le Centre de formation professionnelle neuchâtelois (CPNE) accueillait samedi, sur son site de La Maladière, la première édition sur sol neuchâtelois des EntrepreneurSkills. Cette compétition a réuni 36 apprentis du canton, mais aussi de Vaud et du Jura bernois. Elle était organisée par le CPNE et l’association EntrepreneurSkills. Les participants étaient appelés à travailler en duo sur une idée entrepreneuriale avec un défi imposé : celui de prendre en compte le cycle de vie d’un produit, de sa production à son élimination, avec une visée durable.

Dylan Petitjeannin de Peseux et Achille Vandenreydt de Neuchâtel sont tous deux apprentis informaticiens en 3e année au CPNE. Leur volonté est d’étendre la durée de vie des ordinateurs utilisés par les entreprises et les privés. Selon Achille Vandenreydt, ces machines sont aujourd’hui souvent changées tous les trois à quatre ans en raison des modèles de maintenance imposés par les géants américains du secteur. Pour Dylan Petitjeannin, « on peut installer des systèmes de serveurs qui sont beaucoup plus stables et qui permettent d’ajouter facilement cinq ans à la machine ».