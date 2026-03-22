Une journée dans la peau d’un entrepreneur

Trente-six apprentis ont pris part samedi à la première édition sur sol neuchâtelois des EntrepreneurSkills. Ils avaient pour mission de développer un produit ayant un cycle de vie durable.
Une journée pour développer un produit durable. Le Centre de formation professionnelle neuchâtelois (CPNE) accueillait samedi, sur son site de La Maladière, la première édition sur sol neuchâtelois des EntrepreneurSkills. Cette compétition a réuni 36 apprentis du canton, mais aussi de Vaud et du Jura bernois. Elle était organisée par le CPNE et l’association EntrepreneurSkills. Les participants étaient appelés à travailler en duo sur une idée entrepreneuriale avec un défi imposé : celui de prendre en compte le cycle de vie d’un produit, de sa production à son élimination, avec une visée durable.
Dylan Petitjeannin de Peseux et Achille Vandenreydt de Neuchâtel sont tous deux apprentis informaticiens en 3e année au CPNE. Leur volonté est d’étendre la durée de vie des ordinateurs utilisés par les entreprises et les privés. Selon Achille Vandenreydt, ces machines sont aujourd’hui souvent changées tous les trois à quatre ans en raison des modèles de maintenance imposés par les géants américains du secteur. Pour Dylan Petitjeannin, « on peut installer des systèmes de serveurs qui sont beaucoup plus stables et qui permettent d’ajouter facilement cinq ans à la machine ».
Dylan Petitjeannin : On pourrait « doubler la durée de vie [d’une machine], et donc permettre par la suite de produire moins et d’utiliser plus. »
Yevheniia Hladkova et Ekaterina Vorobyova sont quant à elle en 2e année d’apprentissage comme employées de commerce. Dans le cadre de cette compétition, elles ont choisi de développer une gamme de maquillage écologique dédiée aux sportifs principalement, en travaillant sur les composants. Ekaterina Vorobyova pointe du doigt les produits waterproof qui se répandent « dans les piscines, dans l’eau » et « toutes ces microparticules vont affecter la nature », dit-elle.
Yevheniia Hladkova : L’objectif est de travailler avec « des composants qui sont naturels et qui ne polluent pas la nature. »
Les apprentis sont « relativement libres dans la manière dont ils travaillent », explique Urs Chalupny, directeur adjoint du pôle artisanat et services du CPNE, largement impliqué dans l’organisation de cette première édition neuchâteloise des EntrepreneurSkills.
Pour cette compétition, l’évaluation repose beaucoup sur la présentation de trois minutes que les participants doivent réaliser en fin de journée. « Aujourd’hui, le but, c’est vraiment de pouvoir présenter une idée, de faire un pitch, et surtout […] en trois minutes, de convaincre le jury », dit-il.
Pour Urs Chalupny, ce concours a de nombreux avantages à l’heure où les compétences entrepreneuriales s’invitent dans de nombreuses formations professionnelles.
Urs Chalupny : « On est convaincu que les jeunes d’aujourd’hui doivent aussi avoir ces notions de reconnaître des problèmes et de trouver des solutions durables. »
L’équipe désignée lauréate samedi est qualifiée pour la finale nationale des SwissSkills Championships Entrepreneurship prévue du 27 au 30 août à Saint-Gall. /sbm