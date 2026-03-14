The Legend Locker Room : plus de 30 ans de souvenirs sportifs exposés

Dans le domaine du sport, c’est probablement la caverne d’Ali Baba. Depuis le début de l’année, Ianico Minisini a décidé de rendre la lumière à plus de 250 objets alors stockés dans une cave. Il a ouvert le musée « The Legend Locker Room » dans le bourg du Landeron. Maillots, ballons, archives ou encore tickets, sa collection n’a pas de limites. Elle touche à tous les sports, allant du football à la Formule 1, tout en passant par le tennis ou le hockey.

Les visites de la collection se font sur demande. Ianico Minisini a choisi de partager le tout gratuitement, évitant ainsi une pression tout en restant dans la passion. Il accueille tout le monde pour des visites qu’il préfère qualifier d’« échanges ». C’est justement par ses relations qu’il a acquis toute sa collection. Il a notamment joué au football avec le pilote Michael Schumacher ou passé un moment avec les parents de Roger Federer. L’ouverture du musée lui permet de raconter au public « tout ce qui le lie à ses objets ».