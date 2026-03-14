The Legend Locker Room : plus de 30 ans de souvenirs sportifs exposés

Le sexagénaire Ianico Minisini a ouvert au public sa collection composée d’environ 250 objets liés au sport début 2026. Il les a tous acquis grâce à son réseau. Le musée est situé au Landeron et est rempli d’anecdotes que le passionné partage gratuitement sur demande.
Dans le domaine du sport, c’est probablement la caverne d’Ali Baba. Depuis le début de l’année, Ianico Minisini a décidé de rendre la lumière à plus de 250 objets alors stockés dans une cave. Il a ouvert le musée « The Legend Locker Room » dans le bourg du Landeron. Maillots, ballons, archives ou encore tickets, sa collection n’a pas de limites. Elle touche à tous les sports, allant du football à la Formule 1, tout en passant par le tennis ou le hockey.
Les visites de la collection se font sur demande. Ianico Minisini a choisi de partager le tout gratuitement, évitant ainsi une pression tout en restant dans la passion. Il accueille tout le monde pour des visites qu’il préfère qualifier d’« échanges ». C’est justement par ses relations qu’il a acquis toute sa collection. Il a notamment joué au football avec le pilote Michael Schumacher ou passé un moment avec les parents de Roger Federer. L’ouverture du musée lui permet de raconter au public « tout ce qui le lie à ses objets ».
Ianico Minisini : « Quand on parle de sport, on est face à des gens qui ont la passion. »
La passion de Ianico Minisini trouve racine dans la relation qu’il a nouée avec son père, l’un des fondateurs du FC Corcelles. Les deux ont vécu ensemble 30 finales de League des Champions. L’occasion donc de partager des moments père-fils dans toute l’Europe. Une aventure hors du commun dont le sexagénaire voulait absolument « laisser une trace ». Il publiera dans quelques mois un livre placé sous l’angle des matches, mais « surtout aussi la transmission d’un père à son fils pour la passion du sport ».
« On a partagé une aventure extraordinaire. »
Aujourd’hui l’aventure des finales de League des Champions continue au sein de la famille Minisini. Mais pour des raisons de santé, le père de Ianico Minisini a laissé sa place à ses petites-filles depuis 2023. L’occasion pour le propriétaire du musée d’enseigner lui-même sa passion à ses deux filles.
Pour l’instant, il a invité une centaine de personnes à entrer dans son « vestiaire des légendes ». Il s’agit en réalité de son ancien bureau transformé en musée. Le passionné est en pré-retraite depuis le 1er janvier 2026 et ce projet est l’occasion de rester actif. Il envisage notamment la poursuite de sa collection avec la création d’un espace neuchâtelois. Il est à la recherche de différents objets de sportifs de la région « soit encore en activité, soit du passé ». Il prévoit aussi la création d’une chaîne YouTube dédiée au sport et le développement de sa communication digitale.
« J’ai différentes choses sur la table. »
Le musée « The Legend Locker Room » est à retrouver dans le bourg du Landeron pour une visite individuelle ou en groupe. La découverte des objets et des anecdotes sont contés par Ianico Minisini sur demande. /ewa