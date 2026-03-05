Emmanuel Charmillot dans la continuité au Club 44

Emmanuel Charmillot prendra ses nouvelles fonctions de délégué culturel le 1er mai au Club 44 à La Chaux-de-Fonds. Il remplace Marie Léa Zwahlen, en poste depuis 2019. Emmanuel Charmillot est né dans le Jura, il vit à Bienne et a fait ses études à l’Université de Neuchâtel. Le nouveau collaborateur du Club 44 est docteur en sciences sociales. Il a notamment été chef de projet pour les Assises de la cohésion sociale du canton de Neuchâtel. Emmanuel Charmillot a expliqué, jeudi dans La Matinale, que c’était une chance pour lui d’intégrer le Club 44 après plusieurs années de recherches en sciences sociales, mais qu’il y avait « aussi une forme de responsabilité de participer à la programmation d’un lieu comme le Club 44. » Il relève avoir la chance d’intégrer une structure qui fonctionne. « Ma priorité, ou le défi, ce sera justement de maintenir, dans un premier temps en tout cas, la qualité du travail qui a été effectué ces dernières années. » Emmanuel Charmillot veut continuer à croiser les savoirs, à diversifier les formats et à voir le Club 44 comme un lieu où « on peut penser les enjeux sociétaux contemporains, mais aussi, peut-être, imaginer des formes alternatives de solidarité. »
Une programmation dans la continuité
Emmanuel Charmillot va dans un premier temps s’appuyer sur ce qui fait la réputation du Club 44. « On va maintenir les conférences-débats, qui font partie de l’identité » des lieux. Il souhaite aussi continuer de travailler avec des cycles d’évènements thématiques. « C’est-à-dire prendre une thématique et prendre le temps de l’approfondir à travers différents formats d’évènements. » Il désire aussi intégrer, d’une manière ou d’une autre, un évènement vraiment participatif en le cocréant avec des personnes qui, peut-être, ne viennent pas au Club 44. « C’est-à-dire de les rencontrer en dehors du Club 44, identifier leurs préoccupations, leurs questionnements et collectivement, avec ces personnes, organiser un évènement au Club 44. »
Emmanuel Charmillot va aussi devoir positionner l’institution dans La Chaux-de-Fonds Capitale culturelle suisse 2027. N’étant pas encore en poste, il n’est pas en mesure de fournir beaucoup d’éléments. Il en est en revanche certain: le « Club 44 compte bien jouer un rôle important durant les festivités. » /sma