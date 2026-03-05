Emmanuel Charmillot dans la continuité au Club 44

Le nouveau délégué de l’institution chaux-de-fonnière souhaite aussi amener sa vision des choses ...
Emmanuel Charmillot dans la continuité au Club 44

Le nouveau délégué de l’institution chaux-de-fonnière souhaite aussi amener sa vision des choses dans la programmation. Il va également devoir positionner le Club 44 dans La Chaux-de-Fonds Capitale culturelle suisse 2027.

Emmanuel Charmillot était présent dans La Matinale ce jeudi matin. Emmanuel Charmillot était présent dans La Matinale ce jeudi matin.

Emmanuel Charmillot prendra ses nouvelles fonctions de délégué culturel le 1er mai au Club 44 à La Chaux-de-Fonds. Il remplace Marie Léa Zwahlen, en poste depuis 2019. Emmanuel Charmillot est né dans le Jura, il vit à Bienne et a fait ses études à l’Université de Neuchâtel. Le nouveau collaborateur du Club 44 est docteur en sciences sociales. Il a notamment été chef de projet pour les Assises de la cohésion sociale du canton de Neuchâtel. Emmanuel Charmillot a expliqué, jeudi dans La Matinale, que c’était une chance pour lui d’intégrer le Club 44 après plusieurs années de recherches en sciences sociales, mais qu’il y avait « aussi une forme de responsabilité de participer à la programmation d’un lieu comme le Club 44. » Il relève avoir la chance d’intégrer une structure qui fonctionne. « Ma priorité, ou le défi, ce sera justement de maintenir, dans un premier temps en tout cas, la qualité du travail qui a été effectué ces dernières années. » Emmanuel Charmillot veut continuer à croiser les savoirs, à diversifier les formats et à voir le Club 44 comme un lieu où « on peut penser les enjeux sociétaux contemporains, mais aussi, peut-être, imaginer des formes alternatives de solidarité. »

Une programmation dans la continuité

Emmanuel Charmillot va dans un premier temps s’appuyer sur ce qui fait la réputation du Club 44. « On va maintenir les conférences-débats, qui font partie de l’identité » des lieux. Il souhaite aussi continuer de travailler avec des cycles d’évènements thématiques. « C’est-à-dire prendre une thématique et prendre le temps de l’approfondir à travers différents formats d’évènements. » Il désire aussi intégrer, d’une manière ou d’une autre, un évènement vraiment participatif en le cocréant avec des personnes qui, peut-être, ne viennent pas au Club 44. « C’est-à-dire de les rencontrer en dehors du Club 44, identifier leurs préoccupations, leurs questionnements et collectivement, avec ces personnes, organiser un évènement au Club 44. »

Emmanuel Charmillot va aussi devoir positionner l’institution dans La Chaux-de-Fonds Capitale culturelle suisse 2027. N’étant pas encore en poste, il n’est pas en mesure de fournir beaucoup d’éléments. Il en est en revanche certain: le « Club 44 compte bien jouer un rôle important durant les festivités. » /sma


 

Actualités suivantes

Vote le 14 juin à Neuchâtel sur le droit des aînés

Vote le 14 juin à Neuchâtel sur le droit des aînés

Région    Actualisé le 05.03.2026 - 11:22

Neuchâtel : semaine de vacances en plus pour les apprentis de l'Etat

Neuchâtel : semaine de vacances en plus pour les apprentis de l'Etat

Région    Actualisé le 05.03.2026 - 11:07

Le chômage reste stable à Neuchâtel en février

Le chômage reste stable à Neuchâtel en février

Région    Actualisé le 05.03.2026 - 09:22

FLORA prépare enfants et parents à l’entrée à l’école

FLORA prépare enfants et parents à l’entrée à l’école

Région    Actualisé le 04.03.2026 - 16:51

Articles les plus lus

FLORA prépare enfants et parents à l’entrée à l’école

FLORA prépare enfants et parents à l’entrée à l’école

Région    Actualisé le 04.03.2026 - 16:51

Le camping de La Tène va reprendre vie

Le camping de La Tène va reprendre vie

Région    Actualisé le 04.03.2026 - 18:50

Le chômage reste stable à Neuchâtel en février

Le chômage reste stable à Neuchâtel en février

Région    Actualisé le 05.03.2026 - 09:22

Neuchâtel : semaine de vacances en plus pour les apprentis de l'Etat

Neuchâtel : semaine de vacances en plus pour les apprentis de l'Etat

Région    Actualisé le 05.03.2026 - 11:07

Agressée par un chat, elle est hospitalisée quatre jours

Agressée par un chat, elle est hospitalisée quatre jours

Région    Actualisé le 04.03.2026 - 15:00

FLORA prépare enfants et parents à l’entrée à l’école

FLORA prépare enfants et parents à l’entrée à l’école

Région    Actualisé le 04.03.2026 - 16:51

Le camping de La Tène va reprendre vie

Le camping de La Tène va reprendre vie

Région    Actualisé le 04.03.2026 - 18:50

Le chômage reste stable à Neuchâtel en février

Le chômage reste stable à Neuchâtel en février

Région    Actualisé le 05.03.2026 - 09:22

Un quart de siècle pour le Laténium à Hauterive

Un quart de siècle pour le Laténium à Hauterive

Région    Actualisé le 04.03.2026 - 12:36

Les agences de voyages triment

Les agences de voyages triment

Région    Actualisé le 04.03.2026 - 14:59

Agressée par un chat, elle est hospitalisée quatre jours

Agressée par un chat, elle est hospitalisée quatre jours

Région    Actualisé le 04.03.2026 - 15:00

Le camping de La Tène va reprendre vie

Le camping de La Tène va reprendre vie

Région    Actualisé le 04.03.2026 - 18:50