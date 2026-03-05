Emmanuel Charmillot dans la continuité au Club 44

Une programmation dans la continuité

Emmanuel Charmillot va dans un premier temps s’appuyer sur ce qui fait la réputation du Club 44. « On va maintenir les conférences-débats, qui font partie de l’identité » des lieux. Il souhaite aussi continuer de travailler avec des cycles d’évènements thématiques. « C’est-à-dire prendre une thématique et prendre le temps de l’approfondir à travers différents formats d’évènements. » Il désire aussi intégrer, d’une manière ou d’une autre, un évènement vraiment participatif en le cocréant avec des personnes qui, peut-être, ne viennent pas au Club 44. « C’est-à-dire de les rencontrer en dehors du Club 44, identifier leurs préoccupations, leurs questionnements et collectivement, avec ces personnes, organiser un évènement au Club 44. »

Emmanuel Charmillot va aussi devoir positionner l’institution dans La Chaux-de-Fonds Capitale culturelle suisse 2027. N’étant pas encore en poste, il n’est pas en mesure de fournir beaucoup d’éléments. Il en est en revanche certain: le « Club 44 compte bien jouer un rôle important durant les festivités. » /sma