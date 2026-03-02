En route pour Berne : Martine Docourt

La session de printemps des chambres fédérales s’ouvre lundi après-midi et jusqu’au 20 mars. Les élus fédéraux commenceront par une pensée pour les victimes et les familles touchées par le drame de Crans-Montana. Un gros dossier est au programme du National mardi. Après le Conseil des Etats en décembre, il se penche à son tour sur le Programme d’allègement budgétaire 2027 de la Confédération. Deux jours sont consacrés à ces discussions. La Confédération veut économiser 2,4 milliards de francs en 2027 et 3 milliards en 2028 et 2029, soit 8,4 milliards de francs.

En décembre, le Conseil des Etats a décidé des coupes moins importantes que celles présentées par le Conseil fédéral. Martine Docourt, conseillère nationale socialiste neuchâteloise, a indiqué lundi dans La Matinale que les travaux au niveau de la Commission des finances du National vont plus loin dans l’allègement des finances que les Etats. Le Conseil fédéral voulait, entre autres, suspendre le programme bâtiments, très important pour le canton de Neuchâtel. Il permet de mettre en place des mesures énergétiques en lien avec la transition climatique. « Là, le Conseil des Etats a revu la copie du Conseil fédéral en mettant en place un mini programme bâtiments qui va quand même dans le sens des cantons. » Une proposition que pourrait soutenir le Conseil national.

La formation continue pourrait aussi mieux s’en sortir après le passage devant les Chambres fédérales. Si le National emboite le pas aux Etats, « ça toucherait de nombreux domaines que ce soit les compétences de base ou les prestations des entités dans le domaine de la formation continue ». Martine Docourt estime qu’il est important de maintenir des moyens financiers dans ce domaine « parce qu’on est dans une phase de transition numérique, de transition écologique et la formation continue est un socle pour parvenir à ces transitions. »