L'Iran face aux attaques américano-israéliennes

Depuis samedi, le monde a les yeux rivés vers l’Iran. Les frappes des États-Unis et d’Israël ont notamment tué le guide suprême iranien Ali Khamenei. L’Iran a riposté avec des frappes vers les bases américaines du Moyen-Orient. Les États-Unis ont attaqué après des pourparlers conclus sans accord avec l’Iran cette semaine à Genève. « Une frappe qui a pour objectif d’éliminer le leadership actuel, mais aussi d’éliminer les capacités de riposte », explique Jordi Tejel, professeur d'histoire à l’Université de Neuchâtel et expert du Moyen-Orient. Il soulève notamment la question de la succession au pouvoir et s’interroge sur les acteurs que les États-Unis pourraient favoriser pour prendre la tête du pays. Le professeur évoque deux scénarios possibles. Le premier serait l’émergence d’une figure issue du mouvement réformiste. Le second envisagerait une prise de pouvoir par le fils de l’ancien Shah d’Iran, actuellement en exil aux États-Unis.