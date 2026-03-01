L'Iran face aux attaques américano-israéliennes

La République islamique a mené des frappes meurtrières sur les pays du Golfe alliés des États-Unis et sur Israël après avoir appelé, dimanche, à venger la mort du guide suprême, Ali Khamenei, tué dans l'attaque israélo-américaine lancée samedi. Quelle suite pour la crise en Iran ?
Depuis samedi, le monde a les yeux rivés vers l’Iran. Les frappes des États-Unis et d’Israël ont notamment tué le guide suprême iranien Ali Khamenei. L’Iran a riposté avec des frappes vers les bases américaines du Moyen-Orient. Les États-Unis ont attaqué après des pourparlers conclus sans accord avec l’Iran cette semaine à Genève. « Une frappe qui a pour objectif d’éliminer le leadership actuel, mais aussi d’éliminer les capacités de riposte », explique Jordi Tejel, professeur d'histoire à l’Université de Neuchâtel et expert du Moyen-Orient. Il soulève notamment la question de la succession au pouvoir et s’interroge sur les acteurs que les États-Unis pourraient favoriser pour prendre la tête du pays. Le professeur évoque deux scénarios possibles. Le premier serait l’émergence d’une figure issue du mouvement réformiste. Le second envisagerait une prise de pouvoir par le fils de l’ancien Shah d’Iran, actuellement en exil aux États-Unis.
Jordi Tejel : « Cette situation est une situation de non-retour. »
Le bilan des victimes augmente. L'effondrement d'un bâtiment dans le centre d'Israël ce dimanche, après que celui-ci a été touché par un missile iranien, a fait 9 morts, selon les secours sur place. Au Koweït, une personne a été tuée et 32 autres blessées, ont indiqué les autorités. Tandis qu'aux Émirats arabes unis, 58 blessés et 3 morts ont été dénombrés. En Iran, selon le Croissant-Rouge iranien, près de 200 personnes seraient mortes depuis samedi dans les frappes américano-israéliennes. Le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient a annoncé que trois soldats américains ont été tués dans le cadre de cette opération contre l'Iran. Cinq autres ont été grièvement blessés. /swe-sbo-age