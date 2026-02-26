Marc-Antoine Kaeser s’interroge sur le sens à donner à l’archéologie contemporaine

Quel sens donner à l’archéologie contemporaine ? Un sujet abordé dans « Décoloniser le passé » écrit par Marc-Antoine Kaeser, directeur du Laténium à Hauterive et professeur d’archéologie à l’Université de Neuchâtel. Un ouvrage verni ce jeudi en fin de journée et dans lequel l’auteur propose une réflexion sur la manière dont les sociétés contemporaines se racontent le passé. Le livre est décrit comme un essai provocateur. Marc-Antoine Kaeser a indiqué jeudi, dans La Matinale, que l’ouvrage fait écho à une conférence qu’il a donnée pour les Assises nationales de l’archéologie française en 2023. « Donc dans un cadre à la fois très prestigieux et très convenu. Mon idée était un peu de provoquer des réactions, de réfléchir à la critique fondamentale de la démarche archéologique. » Le directeur du Laténium estime qu’on a traité le passé un peu comme on a traité les colonies. « On est arrivé en conquérant. C’est nous qui avons décidé de mesurer, qui avons décidé comment on classait les choses, c’est nous qui posons les questions. » Pour Marc-Antoine Kaeser, on n’écoute pas assez le passé. L’idée, avec cet ouvrage, est de se rouvrir à l’émerveillement, de regarder le passé pour ce qu’il est et d’écouter les questions qu’il nous pose et pour lesquelles nous n’avons parfois pas de réponse. Cet émerveillement, les visiteurs des musées l’ont contrairement aux « archéologues qui ont en quelque sorte désappris à le faire. » Avec ce livre, qui s’adresse à tout le monde, il souhaite remettre « un peu de facultés d’observation poétique chez les scientifiques. »