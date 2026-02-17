Une dégustation pour rappeler la grande qualité des pinots neuchâtelois

Boire local : patriotisme ou sacrifice économique ?

Dans un contexte ou le vin Suisse fait face à une baisse de la consommation et à une pression des prix venant de l’étranger, cette soirée a tapé dans le 1000 dans une assemblée de professionnels, il faut le dire, déjà bien convaincue de la nécessité du local. « À La Chaux-de-Fonds les prémisses des grands restaurateurs ont beaucoup misé sur l’étranger, sur les Bordeaux notamment, mais la machine est en train de changer de cap. Oui, les marges sont moins importantes, mais aujourd’hui il y a une réelle clientèle, une réelle opportunité et une réelle qualité de vignerons à mettre en avant », note Anthony Gendrat, responsable de l’Orologio et de la Brasserie « le 14e » dans la Métropole Horlogère. La question économique pour un restaurateur est souvent évoquée, mais les professionnels présents ce lundi balaient d’un revers de manche. « Il faut que chacun y mette un petit peu du sien. On vit en Suisse, on travaille en Suisse, on boit Suisse. Ce n’est pas un sacrifice. », explique Federico Bertozzini du restaurant « Chez Sandro » au Locle. « Les vins sont tellement bons, nous avons des écoles incroyables en Suisse avec des formations enviées au niveau international, au bout d’un moment il faut aussi dépenser un petit peu pour avoir un vin de qualité où il n’y a pas de triche. » ajoute-t-il. Hugues Droz, venu en voisin depuis l’Hôtel de France de Villers-le-Lac ajoute également un aspect pour son établissement, celui de la limitation de l’empreinte carbone en s’approvisionnant notamment en Suisse voisine. « Si nous, à Villers, nous ne mettons pas en avant la qualité du terroir neuchâtelois en France, ce ne sont pas les Bourguignons ou les Bordelais qui le feront ! » , sourit-il.





Un classement bien disputé

Avec uniquement des bouteilles issues du millésime 2020, deux vins de Cressier sont montés sur le podium du classement. La Cuvée « 1er Cru » du Domaine Grisoni, actuelle Cuvée des Devins, s’est classée devant la Cuvée 1879 de la Cave des Lauriers. La Cuvée « Grand’Vignes » du Château d'Auvernier a pris la troisième place. /lre