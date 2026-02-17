Une dégustation pour rappeler la grande qualité des pinots neuchâtelois

Tous les restaurateurs n’ont pas encore le réflexe de proposer des vins du terroir neuchâtelois à la carte. Un patron de bistro de La Chaux-de-Fonds a organisé lundi une dégustation d’une sélection de pinots noirs d’exception pour ses confrères afin de rappeler la montée en gamme des vins locaux.
Rappeler la qualité des vins neuchâtelois et en augmenter le rayonnement auprès des clients et des restaurateurs. Un patron de bistro de La Chaux-de-Fonds s’est mué en porte-drapeau du vignoble cantonal, et en particulier de ses meilleurs pinots noirs parcellaires. Patrick Boillat, propriétaire de « L’Ecureuil » attenant au camping du Bois-du-Couvent, a profité du jour de fermeture de son établissement pour organiser une dégustation à l’aveugle en compagnie d’une dizaine de professionnels de la restauration, des vins et amateurs de produits du terroir.
Un travail continu de persuasion
Patrick Boillat, qui se qualifie lui-même d’amateur de vins plutôt que grand connaisseur, est un ambassadeur des nectars neuchâtelois. Sa carte des vins est essentiellement neuchâteloise et 10 vignerons y sont représentés en permanence, ce qui a représenté 5000 bouteilles ouvertes l’an dernier. « L’écureuil est le restaurant qui a écoulé le plus de bouteilles de vins neuchâtelois. Je tiens à le souligner. Cette dégustation est une excellente idée. », rappelle Mireille Bühler, la directrice de Neuchâtel Vins et Terroir. « On a un terroir exceptionnel, des vignerons qui ont un talent incroyable, notamment avec la nouvelle génération de vignerons et vigneronnes. On n’a juste pas encore la notoriété. Pour fêter des gros événements au restaurant, trop de clients ont encore le réflexe de privilégier une appellation française ou italienne prestigieuse plutôt qu’une bouteille locale. Et pourtant, il y a des très bonnes choses à des prix corrects », expose l’hôte du soir.
Reportage
Ce travail de conviction du local doit se faire autant auprès des clients que des restaurants, notamment dans les Montagnes neuchâteloises. « Nous avons encore un grand travail à faire sur le Haut du canton. Mais il faut quand même dire que la majorité des restaurateurs ont du vin neuchâtelois, mais on doit encore être plus présents. », note Mireille Bühler. « Notre dégustation publique du Non-Filtré à La Chaux-de-Fonds est aussi une impulsion positive. » Si chaque restaurant peut déjà proposer un Chasselas, un Pinot Noir et un Œil-de-Perdrix, c’est un bon début ! »
Federico Bertozzini:« On vit en Suisse, on travaille en Suisse, on boit Suisse »
Boire local : patriotisme ou sacrifice économique ?
Dans un contexte ou le vin Suisse fait face à une baisse de la consommation et à une pression des prix venant de l’étranger, cette soirée a tapé dans le 1000 dans une assemblée de professionnels, il faut le dire, déjà bien convaincue de la nécessité du local. « À La Chaux-de-Fonds les prémisses des grands restaurateurs ont beaucoup misé sur l’étranger, sur les Bordeaux notamment, mais la machine est en train de changer de cap. Oui, les marges sont moins importantes, mais aujourd’hui il y a une réelle clientèle, une réelle opportunité et une réelle qualité de vignerons à mettre en avant », note Anthony Gendrat, responsable de l’Orologio et de la Brasserie « le 14e » dans la Métropole Horlogère. La question économique pour un restaurateur est souvent évoquée, mais les professionnels présents ce lundi balaient d’un revers de manche. « Il faut que chacun y mette un petit peu du sien. On vit en Suisse, on travaille en Suisse, on boit Suisse. Ce n’est pas un sacrifice. », explique Federico Bertozzini du restaurant « Chez Sandro » au Locle. « Les vins sont tellement bons, nous avons des écoles incroyables en Suisse avec des formations enviées au niveau international, au bout d’un moment il faut aussi dépenser un petit peu pour avoir un vin de qualité où il n’y a pas de triche. » ajoute-t-il. Hugues Droz, venu en voisin depuis l’Hôtel de France de Villers-le-Lac ajoute également un aspect pour son établissement, celui de la limitation de l’empreinte carbone en s’approvisionnant notamment en Suisse voisine. « Si nous, à Villers, nous ne mettons pas en avant la qualité du terroir neuchâtelois en France, ce ne sont pas les Bourguignons ou les Bordelais qui le feront ! » , sourit-il.
Un classement bien disputé
Avec uniquement des bouteilles issues du millésime 2020, deux vins de Cressier sont montés sur le podium du classement. La Cuvée « 1er Cru » du Domaine Grisoni, actuelle Cuvée des Devins, s’est classée devant la Cuvée 1879 de la Cave des Lauriers. La Cuvée « Grand’Vignes » du Château d'Auvernier a pris la troisième place. /lre