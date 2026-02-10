« Les Experts » : Le rôle de l’image en 2026

Photographies, vidéos, contenus générés par l’intelligence artificielle. Jamais l’image n’a ...
« Les Experts » : Le rôle de l’image en 2026

Photographies, vidéos, contenus générés par l’intelligence artificielle. Jamais l’image n’a occupé une place aussi centrale dans nos vies personnelles et professionnelles. Invitée de « La Matinale », le photographe Christophe Golay analyse l’évolution de notre rapport à l’image et interroge son rôle, entre authenticité, intention et surabondance visuelle.

Christophe Golay, photographe professionnel dans « La Matinale ». Christophe Golay, photographe professionnel dans « La Matinale ».

À l’ère des réseaux sociaux et de la communication instantanée, soigner son image n’est plus un choix réservé aux professionnels de la communication. Pour Christophe Golay, photographe, l’image est devenue un véritable langage, capable de transmettre un message avant même que les mots n’entrent en jeu. Pourtant, cette omniprésence a aussi modifié notre manière de consommer les images. Leur accumulation constante peut entraîner une forme de saturation et une perte de confiance, tant la frontière entre le réel et le mis en scène devient parfois difficile à distinguer.

L’essor de l’intelligence artificielle, des filtres et de la retouche accentue encore ce flou, posant la question de l’authenticité. Faut-il pour autant renoncer à la vérité de l’image ? Selon Christophe Golay, ce qui fait aujourd’hui la force d’un visuel ne réside plus uniquement dans la technique, mais dans l’intention qui le sous-tend. Une image forte est celle qui raconte quelque chose de cohérent, assumé et sincère. Dans un monde saturé de contenus, la différence se joue désormais dans le regard porté sur le sujet et dans la conscience de ce que l’on souhaite vraiment transmettre.

Les conseils de notre expert, Christophe Golay :

À l’heure où chacun produit et diffuse des images en continu, apprendre à les penser devient un enjeu majeur. Plus qu’un simple outil esthétique, l’image s’impose désormais comme un acte de communication à part entière — à manier avec intention, responsabilité et sens.

La semaine prochaine, Raphaël Vallat, expert en cybersécurité sera notre expert. Avec lui, surfer sur internet en tout confiance sera au cœur de notre rendez-vous, à 8h15 dans « La Matinale ». /rde


 

