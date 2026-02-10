Le fondateur de PX Group va créer un musée de l’automobile en Gruyère

Le fondateur de PX Group à La Chaux-de-Fonds, Pierre-Olivier Chave, va créer un musée de l’automobile à Broc, à côté du Musée Cailler, dans le « triangle d’or » touristique de la Gruyère. Davantage qu’une exposition de voitures, le lieu sera conçu comme une illustration de cette aventure de la mobilité et de l’innovation qu’ont été les premières automobiles, au tournant des 19e et 20e siècles.

« Dans le cadre de mes activités à La Chaux-de-Fonds, je suis un passionné d’innovation. Ce qui m’a toujours frappé, c’est comment, en moins de 20 ans, on a inventé tous les paramètres nécessaires pour créer l’automobile, c’est-à-dire le moyen de se déplacer d’une manière autonome, sans avoir besoin d’un chemin de fer, par exemple, et d’avoir accès pour tous à la liberté, au voyage, à la découverte du monde », raconte Pierre-Olivier Chave.