Le fondateur de PX Group va créer un musée de l’automobile en Gruyère

Le fondateur de PX Group à La Chaux-de-Fonds, Pierre-Olivier Chave, va créer un musée de l’automobile à Broc, à côté du Musée Cailler, dans le « triangle d’or » touristique de la Gruyère. Davantage qu’une exposition de voitures, le lieu sera conçu comme une illustration de cette aventure de la mobilité et de l’innovation qu’ont été les premières automobiles, au tournant des 19e et 20e siècles.
« Dans le cadre de mes activités à La Chaux-de-Fonds, je suis un passionné d’innovation. Ce qui m’a toujours frappé, c’est comment, en moins de 20 ans, on a inventé tous les paramètres nécessaires pour créer l’automobile, c’est-à-dire le moyen de se déplacer d’une manière autonome, sans avoir besoin d’un chemin de fer, par exemple, et d’avoir accès pour tous à la liberté, au voyage, à la découverte du monde », raconte Pierre-Olivier Chave.
Pierre-Olivier Chave : « L'innovation, c'est le progrès, c'est la vie, c'est le futur. »
Cet entrepreneur de 82 ans avait acquis sa première voiture à 16 ans pour 50 francs avant de la restaurer. Aujourd’hui, ce Vaudois d’origine possède plus de cent modèles de collection, essentiellement des voitures du début du 20e, dont une réplique de la toute première automobile « digne de ce nom », la Benz de 1887. De nature discrète, Pierre-Olivier Chave peut pourtant vite être inarrêtable quand on le lance sur ce genre de modèles !
Il précise que ses voitures « sont fonctionnelles. Elles ont toutes été restaurées par deux mécaniciens expérimentés dans la restauration qui font aussi beaucoup de maintenance pour d’autres collectionneurs. »
« J'ai acheté ma première voiture à l'âge de 16 ans pour 50 francs. Elle existe toujours. »
Le projet de musée de l’automobile à Broc sera mis à l’enquête publique le mois prochain. Il pourrait ouvrir fin 2027 dans la commune fribourgeoise. Basé à La Chaux-de-Fonds, PX Group compte quelque 600 employés principalement en Suisse et en Malaisie. Ses entreprises sont spécialisées dans l’outillage pour l’horlogerie, le luxe, le secteur médical et industriel. /vco