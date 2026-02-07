Tester la puissance des chiens de traîneaux à la Fête du froid

La Brévine vit au rythme de la 12e Fête du froid ce week-end. Entre 10'000 et 12'000 visiteurs sont attendus dans la vallée entre samedi et dimanche. Cette édition est placée sous le thème des Jeux olympiques en référence aux compétitions qui se tiennent actuellement en Italie.
Lancer de haches, sculptures sur bois ou encore baignade en eau froide : de nombreuses animations sont au programme. Le public a également la possibilité de goûter à la puissance des chiens de traîneaux. Comme la pluie tombée vendredi a réduit le tapis neigeux, c’est de la cani-marche que Julie Bernaschina propose aux visiteurs avec sa meute de six chiens. Les intéressés sont invités à enfiler une ceinture de cani-cross et à se laisser tracter dans les champs enneigés par l’un des chiens. Coline et Anne se sont portées volontaires samedi matin. « J’aurais bien fait deux à trois heures. Franchement, c’est très agréable », concluait Anne à l’issue du tour qui était proposé.
Reportage lors d’une balade en cani-marche.
Les chiens de Julie Bernaschina sont capables de tracter entre deux et trois fois leur poids. « Un husky fait dans les 20 à 25 kilos », précise-t-elle. Lors des entraînements, la meute est amenée à parcourir régulièrement quelque 40 kilomètres. L’avantage de la cani-marche, c’est que « la personne est vraiment reliée au chien », explique Julie Bernaschina. Être musher nécessite un engagement sans faille envers ses chiens. « On ne vit quasiment que pour eux et on est tout le temps avec eux », dit-elle. « Quand je fais 40 kilomètres, je pars dès fois pendant 4 à 5 heures de temps pour les entraîner ». Il faut ensuite encore compter du temps pour les nourrir, les brosser et les éduquer, ajoute-t-elle.
Julie Bernaschina : « Ils peuvent caresser les chiens. Ils sentent vraiment la traction des chiens et, pour ça, c’est un moment fantastique. »
Pour cette édition, le feu d’artifice est remplacé samedi soir par un spectacle du cirque Circo Bello, intitulé « Feu et Glace », prévu à 21h45. Une disco du froid est aussi prévue dans la foulée. La fête se poursuit dimanche encore du côté de La Brévine. L’événement se déroule désormais tous les deux ans. /sbm