Tester la puissance des chiens de traîneaux à la Fête du froid

La Brévine vit au rythme de la 12e Fête du froid ce week-end. Entre 10'000 et 12'000 visiteurs sont attendus dans la vallée entre samedi et dimanche. Cette édition est placée sous le thème des Jeux olympiques en référence aux compétitions qui se tiennent actuellement en Italie.

Lancer de haches, sculptures sur bois ou encore baignade en eau froide : de nombreuses animations sont au programme. Le public a également la possibilité de goûter à la puissance des chiens de traîneaux. Comme la pluie tombée vendredi a réduit le tapis neigeux, c’est de la cani-marche que Julie Bernaschina propose aux visiteurs avec sa meute de six chiens. Les intéressés sont invités à enfiler une ceinture de cani-cross et à se laisser tracter dans les champs enneigés par l’un des chiens. Coline et Anne se sont portées volontaires samedi matin. « J’aurais bien fait deux à trois heures. Franchement, c’est très agréable », concluait Anne à l’issue du tour qui était proposé.