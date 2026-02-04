Débordements après le match Xamax-Yverdon

Affrontements de supporters à Neuchâtel. Mardi soir, à la fin du match de quart de finale de la Coupe de Suisse de football, des heurts ont opposé des supporters de Neuchâtel Xamax et d’Yverdon-Sport. Selon le communiqué de la Police neuchâteloise, un groupe d’environ 30 à 40 ultras neuchâtelois et biennois, cagoulés, a débouché sur la ruelle Vaucher depuis le chemin de la Recorbe afin de provoquer une confrontation avec les supporters vaudois, entraînant un mouvement de foule. Les forces de l’ordre se sont interposées et, après plusieurs sommations, les supporters neuchâtelois et biennois se sont repliés en direction de la gare.

Dans un second temps, ils ont tenté à nouveau de poursuivre les Vaudois. Ils ont été stoppés par le dispositif policier déployé en haut de la ruelle. De nouveaux affrontements ont ensuite eu lieu à la gare de Neuchâtel. La police précise qu’elle est intervenue sans recourir à des moyens de contrainte, malgré des jets de projectiles et d'engins pyrotechniques. Les supporters vaudois ont quitté les lieux en train vers 22h39.

Lors de ces incidents, plusieurs supporters vaudois ont été légèrement blessés et l’un d’eux a été pris en charge par une ambulance. La Police neuchâteloise a ouvert une enquête afin d’identifier les personnes impliquées dans ces violences. /comm-lgn