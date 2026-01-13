Première pierre posée pour l’auberge de jeunesse de Neuchâtel

« Enfin ! » C’est ainsi que le conseiller communal Jonathan Gretillat a commencé son discours mardi soir en marge de la pose symbolique de la première pierre de la future auberge de jeunesse de la ville de Neuchâtel. Cette dernière prendra vie dans l’enveloppe de l’ancien collège des Sablons et pourra accueillir un maximum de 98 personnes, réparties entre 24 chambres dès la fin du printemps 2027. Le lancement de ce chantier est l’aboutissement de nombreuses années de rebondissements. « La création de cette auberge a été bien loin d’être un long fleuve tranquille », a expliqué le conseiller communal en charge de l’économie et du tourisme. En effet, c’est depuis 1996 (date de la fermeture de l’auberge de jeunesse située sur la colline du Chanet) que la Ville ne possédait plus d’offres hôtelières de ce genre. Après l’abandon d’un projet similaire à la rue de l’Écluse en 2012, l’idée réapparait concrètement dans la législature de la Ville en 2018 et se concrétise par l’adoption par le législatif de divers crédits en fin d’année 2024. Mardi soir, les autorités ne cachaient pas leur enthousiasme.