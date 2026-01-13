Première pierre posée pour l’auberge de jeunesse de Neuchâtel

Des bancs d’école aux lits superposés. Le chantier de la future auberge de jeunesse de la ville ...
Des bancs d’école aux lits superposés. Le chantier de la future auberge de jeunesse de la ville de Neuchâtel a été symboliquement lancé mardi soir à l’ancien collège des Sablons. Une consécration pour les autorités sur ce dossier de longue haleine.

« Enfin ! » C’est ainsi que le conseiller communal Jonathan Gretillat a commencé son discours mardi soir en marge de la pose symbolique de la première pierre de la future auberge de jeunesse de la ville de Neuchâtel. Cette dernière prendra vie dans l’enveloppe de l’ancien collège des Sablons et pourra accueillir un maximum de 98 personnes, réparties entre 24 chambres dès la fin du printemps 2027. Le lancement de ce chantier est l’aboutissement de nombreuses années de rebondissements. « La création de cette auberge a été bien loin d’être un long fleuve tranquille », a expliqué le conseiller communal en charge de l’économie et du tourisme. En effet, c’est depuis 1996 (date de la fermeture de l’auberge de jeunesse située sur la colline du Chanet) que la Ville ne possédait plus d’offres hôtelières de ce genre. Après l’abandon d’un projet similaire à la rue de l’Écluse en 2012, l’idée réapparait concrètement dans la législature de la Ville en 2018 et se concrétise par l’adoption par le législatif de divers crédits en fin d’année 2024. Mardi soir, les autorités ne cachaient pas leur enthousiasme.

Jonathan Gretillat : « C'est vraiment un accomplissement ! »

Ecouter le son

Le projet coûte près de 10 millions de francs à la commune. Cette dernière espère enregistrer 10'000 à 11'000 nuitées par années. « Ce projet va venir compléter l’offre existante », détaille Jonathan Gretillat. « On cible ainsi un public, qui jusqu’ici, avait plus de difficulté à séjourner à Neuchâtel, en raison notamment de leurs moyens financiers », ajoute-t-il. La Ville compte ainsi agrandir la fourchette de son offre touristique.

Les tarifs seront donc doux : dès 40 francs, les visiteurs pourront s’offrir une nuit à l’auberge, petit déjeuner compris. Le conseiller communal ne donne pas de chiffres exacts quant aux retombées économiques prévues par la Ville. « Ce sont toujours des conséquences indirectes. Les visiteurs font vivre nos commerces, nos restaurants, nos musées … », se réjouit Jonathan Gretillat. La Ville s’est également faite partenaire de l’Association des auberges de jeunesses suisses. Cette dernière sera chargée de la gestion du futur établissement.

Le chantier enfin lancé

La future auberge de jeunesse prendra donc ses quartiers dans l’enveloppe de l’ancien collège des Sablons. L’extérieur du bâtiment datant du 20e siècle est protégé, interdiction d’y toucher. « C’est un projet à la fois simple et complexe. L’existant sera conservé, notamment les façades extérieures, tout en transformant l’intérieur pour passer d’une école à une auberge de jeunesse », indique Jonathan Gretillat. Au programme : isolation intérieure, pose de nouvelles fenêtres et rénovation complète de la toiture qui accueillera des panneaux solaires. « Le bâtiment sera labellisé Minergie », explique le conseiller communal. Malgré la complexité du chantier, Jonathan Gretillat ne craint pas les mauvaises surprises.

« On a vraiment un projet qui est abouti. »

Ecouter le son

La première étape du chantier a déjà commencé en décembre 2025. Elle consiste en la démolition et la définition des nouveaux espaces. La fin des travaux et l’inauguration de l’auberge sont prévues pour mai 2027.

En guise de souvenir, une capsule temporelle a été symboliquement scellée mardi soir. Elle contient notamment les plans du bâtiment, une édition du journal de ce jour, ainsi qu’un document créé par d’anciens élèves du collège retraçant quelques souvenirs des bancs de l’école. /crb

La capsule temporelle contenant notamment des récits de souvenirs d'anciens élèves du collège des Sablons. La capsule temporelle contenant notamment des récits de souvenirs d'anciens élèves du collège des Sablons.


Actualisé le

 

