Alice Di Piazza : une pianiste de renommée internationale qui se ressource à La Ferrière

Il y a un petit quelque chose de chaux-de-fonnier parmi les albums classiques incontournables de 2025 sélectionné par le New York Times. « Sofia Gubaidulina – Figures of Times » doit beaucoup à Alice Di Piazza. Cette pianiste et concertiste napolitaine a élu domicile sur les crêtes du massif jurassien.
Pianiste de renommée internationale, Alice Di Piazza a choisi La Chaux-de-Fonds pour vernir son album « Sofia Gubaidulina – Figures of Times ». Ça se passera le 25 janvier à l’Atelier 56. Ce choix de la Métropole horlogère pour porter sur les fonts baptismaux sa dernière création ne doit rien au hasard.
La concertiste napolitaine a décidé il y a quelques années de poser ses valises dans la région. Par amour. Elle s’installe d’abord dans la Métropole horlogère, puis à quelques kilomètres de là, à La Ferrière. Un endroit qui lui permet de se ressourcer entre deux voyages musicaux de la Belgique à la Chine en passant par la France, l’Allemagne, la Russie ou encore la Norvège.
Alice Di Piazza : « Tous les jours après mes séances de travail, je rejoins ma petite forêt. [Elle] me ressource. »
Si la rencontre avec son mari a conduit Alice Di Piazza dans les Montagnes neuchâteloises, celle avec la compositrice russe Sofia Gubaidulina en 2011 a donné naissance à « Figures of Times ».
Ensemble, les deux femmes ont entrepris un intense travail d’approfondissement de l’interprétation de la musique de Gubaidulina. « On a pu créer quelque chose qui correspondait vraiment à ce que [Sofia Gubaidulina] voulait exprimer à travers ses concertos pour piano et orchestre », explique Alice Di Piazza.
« [Figures of Times est] le fruit de cette relation étroite, personnelle et artistique. »
Le partenariat a été plus que fructueux. Les deux femmes se comprennent musicalement parlant. Dans la façon de recevoir et de transmettre la musique, Alice Di Piazza concède qu’avec Gubaidulina, elles sont « sœurs d’âme ».
Au-delà d’un CD, le résultat de cette rencontre entre la compositrice et l’interprète, c’est aussi une reconnaissance. Celle acquise à la fin de l’année dernière dans les colonnes du New York Times. Le quotidien américain décrit « Figures of Times » comme l’un des opus incontournables de 2025, dans le registre du classique. Une distinction qu’Alice Di Piazza accueille avec bonheur, mais qui lui donne surtout l’élan et l’énergie pour entamer et mener à bien de nouveaux projets. L’un d’eux concerne l’édition et la création d’un concerto que Sofia Gubaidulina avait composé lorsqu’elle était encore étudiante à Moscou.
« C’est une grande joie. »
Alice Di Piazza n’a pas pu partager cette distinction du New York Times avec Sofia Gubaidulina. La compositrice est décédée en mars 2025. /cwi