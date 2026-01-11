Alice Di Piazza : une pianiste de renommée internationale qui se ressource à La Ferrière

Pianiste de renommée internationale, Alice Di Piazza a choisi La Chaux-de-Fonds pour vernir son album « Sofia Gubaidulina – Figures of Times ». Ça se passera le 25 janvier à l’Atelier 56. Ce choix de la Métropole horlogère pour porter sur les fonts baptismaux sa dernière création ne doit rien au hasard.

La concertiste napolitaine a décidé il y a quelques années de poser ses valises dans la région. Par amour. Elle s’installe d’abord dans la Métropole horlogère, puis à quelques kilomètres de là, à La Ferrière. Un endroit qui lui permet de se ressourcer entre deux voyages musicaux de la Belgique à la Chine en passant par la France, l’Allemagne, la Russie ou encore la Norvège.