Lister le personnel des ONG à Gaza, « ça contrevient aux principes humanitaires »

Médecins du Monde Suisse, ainsi que 36 autres organisations non-gouvernementales internationales ...
Lister le personnel des ONG à Gaza, « ça contrevient aux principes humanitaires »

Médecins du Monde Suisse, ainsi que 36 autres organisations non-gouvernementales internationales se verront refuser l’accès à Gaza si elles ne communiquent pas les noms de leurs collaborateurs à Israël. Une ligne rouge que Morgane Rousseau, la directrice de l’ONG basée à Neuchâtel, refuse de franchir.

Morgane Rousseau, la directrice de Médecins du Monde Suisse, l’une des 37 ONG interdites par l’État hebreux. Morgane Rousseau, la directrice de Médecins du Monde Suisse, l’une des 37 ONG interdites par l’État hebreux.

Des ONG interdites d’accès à Gaza. Israël a confirmé que, depuis le 31 décembre, 37 organisations non-gouvernementales internationales majeures ne pourront plus mener leurs opérations dans la bande de Gaza. Le pays leur reproche de ne pas avoir communiqué la liste des noms de ses employés, en vertu d’une nouvelle réglementation. Elles ont un délai de 60 jours pour se plier aux exigences israéliennes ou partir. Parmi ces 37 ONG figurent notamment Médecins sans frontières, Defense for Children International, World Vision ou encore Médecins du Monde Suisse, basée à Neuchâtel. Pour sa directrice Morgane Rousseau, fournir des informations sur ses employés, principalement le personnel palestinien, ce serait franchir une ligne rouge. « Cela contrevient complètement aux principes humanitaires. De plus, on doit aussi respecter des politiques de protection des données », explique-t-elle ce mercredi dans La Matinale. Morgane Rousseau précise encore que c’est aussi une question de sécurité pour ces collaborateurs et que des vérifications sont effectuées directement par les ONG.


Une aide encore nécessaire

Même si un cessez-le-feu est aujourd’hui en vigueur, cela ne signifie pas que l’aide est moins nécessaire actuellement dans la bande de Gaza. « Certaines variables de santé se sont améliorées, mais les besoins dépassent encore largement l’offre apportée », indique Morgane Rousseau, qui précise qu’il y a encore « des attaques quotidiennes ». « On a une famille sur quatre qui souffre de malnutrition », déplore la directrice de Médecins du Monde Suisse. « On a environ 1 million 300 mille personnes qui sont en attente d’un abri », dans des conditions hivernales très difficiles.

Entretien avec Morgane Rousseau :

Ecouter le son

Demande de dialogue et d’appui politique

Médecins du monde Suisse et 52 autres organisations humanitaires internationales ont élaboré une communication commune pour demander à Israël d’ouvrir le dialogue pour trouver un consensus. Le message s’adresse également aux autres gouvernements pour demander un appui politique. Si elle veut garder espoir, Morgane Rousseau reconnaît que le dialogue entre les ONG et Israël est de plus en plus difficile. /lgn


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Feu vert pour les éoliennes de la Montagne-de-Buttes

Feu vert pour les éoliennes de la Montagne-de-Buttes

Région    Actualisé le 07.01.2026 - 11:53

« Faites-nous rire » : Trump, le Groenland et Guy Parmelin, vus par Lord Betterave

« Faites-nous rire » : Trump, le Groenland et Guy Parmelin, vus par Lord Betterave

Région    Actualisé le 07.01.2026 - 10:35

Tunnel de la Vue des Alpes rouvert

Tunnel de la Vue des Alpes rouvert

Région    Actualisé le 07.01.2026 - 11:20

Suicide en janvier : l’effet saisonnier en question

Suicide en janvier : l’effet saisonnier en question

Région    Actualisé le 06.01.2026 - 17:30

Articles les plus lus

Suicide en janvier : l’effet saisonnier en question

Suicide en janvier : l’effet saisonnier en question

Région    Actualisé le 06.01.2026 - 17:30

Situation rétablie sur la ligne reliant Neuchâtel à La-Chaux-de-Fonds

Situation rétablie sur la ligne reliant Neuchâtel à La-Chaux-de-Fonds

Région    Actualisé le 06.01.2026 - 17:41

« Faites-nous rire » : Trump, le Groenland et Guy Parmelin, vus par Lord Betterave

« Faites-nous rire » : Trump, le Groenland et Guy Parmelin, vus par Lord Betterave

Région    Actualisé le 07.01.2026 - 10:35

Tunnel de la Vue des Alpes rouvert

Tunnel de la Vue des Alpes rouvert

Région    Actualisé le 07.01.2026 - 11:20

Le froid polaire fait suer les patrouilleurs du TCS

Le froid polaire fait suer les patrouilleurs du TCS

Région    Actualisé le 06.01.2026 - 16:00

Suicide en janvier : l’effet saisonnier en question

Suicide en janvier : l’effet saisonnier en question

Région    Actualisé le 06.01.2026 - 17:30

Situation rétablie sur la ligne reliant Neuchâtel à La-Chaux-de-Fonds

Situation rétablie sur la ligne reliant Neuchâtel à La-Chaux-de-Fonds

Région    Actualisé le 06.01.2026 - 17:41

Tunnel de la Vue des Alpes rouvert

Tunnel de la Vue des Alpes rouvert

Région    Actualisé le 07.01.2026 - 11:20

Patience de mise près des zones blanches des Jeunes-Rives

Patience de mise près des zones blanches des Jeunes-Rives

Région    Actualisé le 05.01.2026 - 17:30

Horaire modifié sur les lignes entre Bienne et Twann

Horaire modifié sur les lignes entre Bienne et Twann

Région    Actualisé le 06.01.2026 - 12:20

Le froid polaire fait suer les patrouilleurs du TCS

Le froid polaire fait suer les patrouilleurs du TCS

Région    Actualisé le 06.01.2026 - 16:00

Situation rétablie sur la ligne reliant Neuchâtel à La-Chaux-de-Fonds

Situation rétablie sur la ligne reliant Neuchâtel à La-Chaux-de-Fonds

Région    Actualisé le 06.01.2026 - 17:41