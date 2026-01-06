Le froid polaire fait suer les patrouilleurs du TCS

Faire tourner sa voiture dans le vide est amendable

Avec les températures largement négatives de ces derniers jours, pour les véhicules qui passent la nuit dehors, il faut s’employer à la corvée du grattage de vitres. Le porte-parole du TCS pour la Suisse romande rappelle qu’il ne faut pas démarrer son véhicule pour accélérer le dégivrage. « Ce n’est pas une bonne idée de lancer les dispositifs électriques lorsque la voiture vient de démarrer, puisque la batterie vient de fournir un gros effort. Mais c’est aussi illégal. »