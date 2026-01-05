Les fêtes n’ont pas fait déborder les usines de Vadec

Pas d’explosion de déchets à Vadec après les fêtes. Malgré la surconsommation de fin d’année, les usines de valorisation thermique de La Chaux-de-Fonds et de Cottendart ont traité des quantités similaires au reste de l’année. Le directeur général de Vadec, Emmanuel Maire, affirme ne pas avoir constaté de hausse majeure du volume de déchets durant cette période. Il explique cette situation par le fait que, durant les fêtes, moins de personnes produisent des déchets dans la région, notamment en raison des départs en vacances. Les fluctuations de quantité de déchets ménagers restent donc assez anecdotiques, selon lui.

En ce qui concerne les déchets industriels, Vadec en reçoit en revanche une quantité largement inférieure à la normale : « On a moins de déchets liés aux activités industrielles et aux chantiers. C’est évident, puisque les entreprises sont en vacances et que les chantiers sont à l’arrêt », explique Emmanuel Maire. En temps normal, environ 60 % des déchets traités proviennent des ménages et 40 % sont issus de l’industrie.