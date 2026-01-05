Les fêtes n’ont pas fait déborder les usines de Vadec

La surconsommation liée aux fêtes de fin d’année n’a pas entraîné de hausse notable de déchets traités par Vadec. Les sites de valorisation de La Chaux-de-Fonds et de Cottendart ont enregistré des volumes comparables au reste de l’année, tout en adaptant leur fonctionnement durant la période des vacances.
Pas d’explosion de déchets à Vadec après les fêtes. Malgré la surconsommation de fin d’année, les usines de valorisation thermique de La Chaux-de-Fonds et de Cottendart ont traité des quantités similaires au reste de l’année. Le directeur général de Vadec, Emmanuel Maire, affirme ne pas avoir constaté de hausse majeure du volume de déchets durant cette période. Il explique cette situation par le fait que, durant les fêtes, moins de personnes produisent des déchets dans la région, notamment en raison des départs en vacances. Les fluctuations de quantité de déchets ménagers restent donc assez anecdotiques, selon lui.
En ce qui concerne les déchets industriels, Vadec en reçoit en revanche une quantité largement inférieure à la normale : « On a moins de déchets liés aux activités industrielles et aux chantiers. C’est évident, puisque les entreprises sont en vacances et que les chantiers sont à l’arrêt », explique Emmanuel Maire. En temps normal, environ 60 % des déchets traités proviennent des ménages et 40 % sont issus de l’industrie.
Emmanuel Maire : « On ne constate pas de hausse majeure des déchets durant cette période de fêtes. »
En revanche, les jours fériés nécessitent un ajustement particulier pour l’entreprise. Durant ces jours non ouvrables, les apports de déchets sont en partie ou totalement suspendus, ce qui réduit la quantité de combustible à disposition. Or, les installations de Vadec fonctionnent en continu, 24 heures sur 24, 365 jours par an, afin de garantir la production de chaleur destinée au chauffage à distance.
Pour éviter toute pénurie de combustible, Vadec doit anticiper ces creux d’approvisionnement. « On s’assure d’avoir suffisamment de déchets durant ces périodes en effectuant des apports anticipés. Ceux-ci proviennent de nos stocks, que nous constituons tout au long de l’année sous forme de balles », explique Emmanuel Maire. L’entreprise dispose d’un stock de déchets à Tavannes, mobilisable en cas de besoin. « On peut avoir jusqu’à quatre jours sans livraison de déchets. Il faut donc s’assurer que les fosses contiennent un volume suffisant pour faire fonctionner les installations 24 heures sur 24 pour continuer à alimenter les chauffages à distance », ajoute-t-il.
« C’est comme des balles de foin, comme des balles de silo. »
Le personnel aussi mis à contribution
Durant les vacances, les employés de Vadec n’ont pas tous l’occasion de partir à la montagne. « Pendant la période entre Noël et Nouvel An, des collaborateurs travaillent pour accueillir les différents clients, mais aussi pour s’assurer que l’équilibre logistique est respecté, afin de ne pas avoir trop de déchets, tout en en ayant suffisamment pour les valoriser et alimenter les chauffages à distance », conclut Emmanuel Maire. /yca