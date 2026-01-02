La Boucherie Bilat plaît aux Neuchâtelois

Les Neuchâtelois n’hésitent pas à faire de la route pour acheter leur viande. La Boucherie Bilat, aux Bois, dans le Jura, a vécu une fin d'année chargée, notamment pour préparer la viande des repas de fête de nombreux Neuchâtelois. En 50 ans d’existence, l’établissement s’est forgé une solide réputation pour la qualité de ses produits et son savoir-faire artisanal, bien au-delà des Franches-Montagnes. Les clients ont donc afflué de tout l’Arc jurassien.

« On a des clients de La Chaux-de-Fonds, du Vallon de Saint-Imier et des clients fidèles qui montent chaque semaine depuis Granges, Neuchâtel, Le Landeron ou encore Saint-Blaise pour faire leurs courses hebdomadaires, toutes les semaines de l’année », explique Nicolas Bilat, copropriétaire de cette boucherie familiale.

La position géographique du village des Franches-Montagnes joue peut-être aussi un rôle. « On est à dix minutes de l’entrée de La Chaux-de-Fonds et il n’y a plus beaucoup d’artisans bouchers en ville. J’ai encore un ou deux collègues, mais pour celui qui a pris l’habitude d’aller à la boucherie, il apprécie aussi venir aux Bois », ajoute Nicolas Bilat.