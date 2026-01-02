La Boucherie Bilat plaît aux Neuchâtelois

Après l’effervescence des fêtes, la Boucherie Bilat, aux Bois, sort de deux semaines particulièrement intenses. Un rythme soutenu, porté par la préparation des repas de fin d’année, afin de répondre à la demande d’une clientèle venue de tout l’Arc jurassien, et notamment du canton de Neuchâtel.
Les Neuchâtelois n’hésitent pas à faire de la route pour acheter leur viande. La Boucherie Bilat, aux Bois, dans le Jura, a vécu une fin d'année chargée, notamment pour préparer la viande des repas de fête de nombreux Neuchâtelois. En 50 ans d’existence, l’établissement s’est forgé une solide réputation pour la qualité de ses produits et son savoir-faire artisanal, bien au-delà des Franches-Montagnes. Les clients ont donc afflué de tout l’Arc jurassien.
« On a des clients de La Chaux-de-Fonds, du Vallon de Saint-Imier et des clients fidèles qui montent chaque semaine depuis Granges, Neuchâtel, Le Landeron ou encore Saint-Blaise pour faire leurs courses hebdomadaires, toutes les semaines de l’année », explique Nicolas Bilat, copropriétaire de cette boucherie familiale.
La position géographique du village des Franches-Montagnes joue peut-être aussi un rôle. « On est à dix minutes de l’entrée de La Chaux-de-Fonds et il n’y a plus beaucoup d’artisans bouchers en ville. J’ai encore un ou deux collègues, mais pour celui qui a pris l’habitude d’aller à la boucherie, il apprécie aussi venir aux Bois », ajoute Nicolas Bilat.
Nicolas Bilat : « Les Neuchâtelois, c'est une bonne partie de notre clientèle. »
Depuis son ouverture en 1975 par Pierre Bilat, le père de Nicolas et Marc, aujourd’hui eux aussi propriétaires de l’établissement, la boucherie s’est construit une renommée régionale, voire nationale. Une reconnaissance acquise notamment grâce aux médailles d’or remportées lors des concours suisses des produits du terroir et de qualité.
Aux Bois, aux côtés du golf et du musée du ski, la Boucherie Bilat fait figure d’étendard pour ce village de 1'200 habitants. Un rôle que la famille Bilat endosse volontiers et avec une certaine fierté. « C’est une reconnaissance. Mon papa a toujours beaucoup travaillé, d’ailleurs il a 70 ans et il travaille toujours avec nous. »
Ce qui motive avant tout ces rudisylvains, c’est la qualité du produit. « On essaie de faire de la bonne viande, comme on a été habitués à le faire et comme on aime le faire. On privilégie une viande de proximité, issue d’éleveurs que l’on connaît, avec des bêtes engraissées comme on le souhaite. On a sélectionné des éleveurs et des races de bétail qui nous conviennent. Et puis, ce qu’on fait encore beaucoup, et qui s’est perdu ailleurs, c’est le rassissement de la viande. C’est aussi un gage de grande qualité », explique Nicolas Bilat.
Nicolas Bilat : « Quand les gens parlent de nous en bien dans tous les coins, ça fait plaisir.»
Pour satisfaire sa clientèle fidèle et les restaurants partenaires, la famille de bouchers-charcutiers ne compte pas ses heures - encore davantage durant les fêtes. Les périodes les plus intenses se situent juste avant Noël, avec des nuits de sommeil plus courtes en raison de nombreuses tâches impossibles à anticiper. Les productions de longue durée, comme les saucisses et les salamis, sont préparées dès le mois de novembre. En revanche, durant la semaine de Noël, les produits frais — fondues chinoises, volailles et grosses pièces — doivent être préparés la veille ou le jour même afin de garantir une qualité optimale. Les 24 employés fixes et 10 collaborateurs externes sont ainsi fortement mis à contribution durant cette période.
« Durant les fêtes, les nuits sont un peu plus courtes. »
La Boucherie Bilat a réalisé plus de 50 % de son chiffre d’affaires mensuel entre Noël et Nouvel An. /yca