La vie nocturne des lièvres à Val-de-Ruz

Quel est l’impact de la pollution lumineuse sur la façon dont le lièvre brun occupe le territoire. C’est ce qu’essaye de découvrir Enzo Bertolo, dans le cadre de son travail de Master. Pour y parvenir, il tente d’équiper certains individus d’un collier GPS. Plus facile à dire qu’à faire.
Que font les lièvres dans le secret de l’obscurité ? L’étude que mène Enzo Bertolo pourrait en partie répondre à cette question. Dans le cadre de son Master en conservation de la biodiversité à l’Université de Neuchâtel, il étudie l’occupation du territoire par le lièvre brun en fonction de la pollution lumineuse. Avec l’extinction de l’éclairage public entre 23h et 6h, le territoire de la Commune de Val-de-Ruz fait un excellent terrain de jeu. Ce d’autant plus que la région est celle du canton qui compte la plus forte densité de lièvres.
Depuis le début du mois de décembre et jusqu’à fin janvier, Enzo Bertolo organise une fois par semaine des battues pour débusquer et attraper des lièvres afin de les équiper d’un collier GPS. Le travail n’est pas facile. À ce jour, l’universitaire n’a connu qu’un succès. « Les lièvres sont malins », reconnait-il.
Enzo Bertolo : « Certains [lièvres] voient passer la battue et restent planqués bien au chaud derrière nous. »
Pour tenter d’attraper ces lièvres, Enzo Bertolo s’entoure pour chaque battue d’une trentaine de personnes. Souvent des universitaires, toujours des personnes formées dans la capture d’animaux sauvages et la pose de colliers GPS.
« Des gens qui ont 10, 20, même trente ans d’expérience. »
À ce jour, un seul lièvre a pu être équipé d’un collier GPS. Dès le lendemain de ce succès, Enzo Bertolo était sur le terrain pour télécharger les premières données et s’assurer que l’animal allait bien.
« Les premiers jours, [le lièvre] n’est pas revenu à l’endroit où il s’était fait capturer. »
Les batteries du système GPS permettent de récolter des données durant environ trois mois. Le collier est fermé autour du cou du lièvre avec une lanière de cuir qui se dégradera au fil du temps et qui finira par se rompre. L’animal sera alors débarrassé de son ornement technologique.
Avec son équipe de bénévoles, Enzo Bertolo a encore prévu quatre battues. Dans le cas où il n’arriverait pas à équiper suffisamment de lièvres d’un collier GPS, il a prévu un plan B et même un plan C. Le premier consiste à installer des pièges-photo et des lampadaires mobiles. Le second met à contribution une caméra thermique.
Il reste encore quatre essais avec les battues avant qu’Enzo Bertolo envisage ces alternatives. /cwi