La vie nocturne des lièvres à Val-de-Ruz

Que font les lièvres dans le secret de l’obscurité ? L’étude que mène Enzo Bertolo pourrait en partie répondre à cette question. Dans le cadre de son Master en conservation de la biodiversité à l’Université de Neuchâtel, il étudie l’occupation du territoire par le lièvre brun en fonction de la pollution lumineuse. Avec l’extinction de l’éclairage public entre 23h et 6h, le territoire de la Commune de Val-de-Ruz fait un excellent terrain de jeu. Ce d’autant plus que la région est celle du canton qui compte la plus forte densité de lièvres.

Depuis le début du mois de décembre et jusqu’à fin janvier, Enzo Bertolo organise une fois par semaine des battues pour débusquer et attraper des lièvres afin de les équiper d’un collier GPS. Le travail n’est pas facile. À ce jour, l’universitaire n’a connu qu’un succès. « Les lièvres sont malins », reconnait-il.