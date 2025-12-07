Le Casino de Neuchâtel amendé pour manque de vigilance

Une amende de 570'000 francs pour le Casino de Neuchâtel. C’est le montant qu’a infligé la Commission fédérale des maisons de jeu pour manque de vigilance envers plusieurs joueurs à risque, rapporte le Matin Dimanche. Une inspection a révélé en 2022 des manquements "d'une gravité moyennement importante" dans la détection précoce du jeu excessif. Le Tribunal administratif fédéral a récemment confirmé la sanction, jugeant que le casino avait trop souvent minimisé des signaux clairs : un entrepreneur ayant perdu 40'000 francs, un apprenti gagnant 500 francs par mois mais perdant 4000 en une soirée, une future retraitée qui a perdu 52'000 francs en 2022, une joueuse lourdement endettée ou encore un père de famille accumulant 36'000 francs de pertes. Dans plusieurs cas, le Casino de Neuchâtel n'a pas agi assez tôt ou a clos des procédures malgré des situations financières manifestement fragiles. Le TAF a dénoncé cette passivité, rejeté les circonstances atténuantes et ajouté 10'000 francs de frais, portant le total à près de 600'000 francs. /ats-swe