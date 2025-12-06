Isabelle de Charrière, une femme moderne à l’origine d’un petit scandale

Isabelle de Charrière avait « un esprit pétillant comme du champagne. » Les mots étaient admiratifs ce jeudi lors de la présentation du dernier numéro de la Nouvelle Revue neuchâteloise, consacré à l’écrivaine. Celle-ci a vécu 35 ans à Colombier, au Manoir du Pontet, à la fin du 18e siècle.

Ses Lettres neuchâteloises paraissent en 1784. Isabelle de Charrière y pose son regard sur la région par l’intermédiaire d’Henri Meyer, un jeune Allemand terminant sa formation commerciale dans le chef-lieu. Les Neuchâtelois y sont décrits comme « ingénieux à demi, pleins de talens pour les arts d’industrie, & n’en avant aucun pour les arts de génie » (orthographe d’origine). Ces descriptions ont « vexé les Neuchâtelois », explique Valérie Cossy, professeure à l’Université de Lausanne et contributrice à la Nouvelle revue neuchâteloise. Un petit scandale a même éclaté dans la région avec des habitants heurtés « d’être regardés de manière assez réaliste, voire sans concession », selon la spécialiste.