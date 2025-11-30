Maude Christen et ses biscuits soutenus par l’Aide suisse à la montagne

Des biscuits artisanaux soutenus par l’Aide suisse à la montagne. Maude Christen a reçu l’année dernière la somme de 20'000 francs pour acheter du matériel professionnel, afin de confectionner ses produits à La Joux-du-Plâne. Elle est présente ce week-end au Marché de Noël des créatrices, au Moulin de Bayerel.

Maude Christen confectionne ses biscuits dans sa petite entreprise baptisée « Atelier nomade ». Elle n’a pas de magasin, mais ses produits sont disponibles dans plusieurs épiceries ou petits points de vente de la région.

L’Aide suisse à la montagne soutient depuis 1943 des projets de particuliers pour aider les régions de montagne à aller de l'avant. Depuis le début de l’année, la structure a versé 778'000 francs pour soutenir huit projets dans le canton de Neuchâtel. Maude Christen était déjà à son compte depuis plus de deux ans lorsqu’elle a reçu ce coup de pouce.