Maude Christen et ses biscuits soutenus par l’Aide suisse à la montagne

La Neuchâteloise s’est lancée en février 2022 dans la confection de biscuits artisanaux. Elle a investi l’aide reçue l’année passée dans l’achat de matériel professionnel de pâtisserie. Elle participe ce week-end au Marché de Noël des créatrices au Moulin de Bayerel.
Des biscuits artisanaux soutenus par l’Aide suisse à la montagne. Maude Christen a reçu l’année dernière la somme de 20'000 francs pour acheter du matériel professionnel, afin de confectionner ses produits à La Joux-du-Plâne. Elle est présente ce week-end au Marché de Noël des créatrices, au Moulin de Bayerel.
Maude Christen confectionne ses biscuits dans sa petite entreprise baptisée « Atelier nomade ». Elle n’a pas de magasin, mais ses produits sont disponibles dans plusieurs épiceries ou petits points de vente de la région.
L’Aide suisse à la montagne soutient depuis 1943 des projets de particuliers pour aider les régions de montagne à aller de l'avant. Depuis le début de l’année, la structure a versé 778'000 francs pour soutenir huit projets dans le canton de Neuchâtel. Maude Christen était déjà à son compte depuis plus de deux ans lorsqu’elle a reçu ce coup de pouce.
« J’ai investi dans du matériel professionnel comme un super four. »
Le grand pas en février 2022
Maude Christen a décidé en février 2022 de se mettre à son compte. Un choix qu’elle a opéré pour rester fidèle à ses valeurs après avoir travaillé de nombreuses années dans « des pâtisseries-boulangerie qui utilisaient beaucoup de poudre. J’avais envie d’utiliser des produits frais, de la région et de saison pour répondre à mes valeurs. » Ses biscuits sont confectionnés avec des matières bio et si possible locales. Le grand saut, elle ne l’a pas fait tout de suite. Au début, explique-t-elle, « j’ai gardé un petit travail à côté qui me permettait d’avoir un petit revenu pour avoir moins de stress au niveau financier ».
« Le beurre vient des Reussilles, la farine du Val-de-Ruz et les œufs sont de la région. »
Presque quatre ans après avoir lancé « Atelier nomade » (ce sera chose faite en février 2026), Maude Christen vit de sa passion. « J’en vis toute l’année, mais essentiellement grâce aux ventes que je réalise en novembre et décembre. » Les gens restent attachés à cette tradition, et, en cette période de fêtes, ils sont davantage enclins à investir un peu plus dans des produits locaux, artisanaux et de qualité. La pâtissière fait une petite pause dans la confection de ses biscuits en été. Elle en profite pour aller travailler dans des refuges de montagne.
« Il faut savoir s’adapter pour travailler le plus possible en novembre et en décembre. »
Maude Christen a élaboré ses recettes au fil de ses expériences, mais aussi en puisant dans les souvenirs de son enfance. Son biscuit préféré : le fer à cheval. « C’est un biscuit en forme de fer à cheval, au chocolat et fourré avec de la confiture aux fruits rouges et trempé dans le chocolat. »
« Il y a des recettes que je faisais déjà dans mon enfance avec ma maman. »
Maude Christen participe ce week-end au 5e Marché de Noël des créatrices, au Moulin de Bayerel, avec dix-huit autres exposants. Il est ouvert ce dimanche jusqu’à 18 heures. Elle sera du 5 au 7 décembre au Marché de Noël du Museum d’histoire naturelle de Neuchâtel, puis du 12 au 14 décembre au Marché de Noël de Dombresson. /sma