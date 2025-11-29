Comment le numérique rend les consommateurs plus vulnérables

La date était malicieusement choisie. Vendredi jour du Black Friday, la Faculté de droit de l’Université de Neuchâtel organisait un colloque consacré au droit de la consommation et à la figure du consommateur vulnérable. Il est difficile pour un acheteur seul de défendre ses droits face aux grandes entreprises.





« Il n’y a pas d’incitatif » à faire valoir ses droits

« Si vous achetez une machine à café qui ne fonctionne pas, il ne vaut souvent pas la peine d’aller voir un avocat dont les honoraires dépassent assez rapidement la valeur du litige », explique Dario Hug, avocat et chargé d’enseignement à l’UniNe. Il ajoute aussi que ces démarches prennent parfois du temps, ce qui décourage les consommateurs et entretient leur vulnérabilité.

L’étiquetage des produits est aussi en cause, selon la professeure en droit de la santé Mélanie Lévy. Elle déplore certains messages contradictoires : « lorsque vous achetez un yaourt, vous voyez d’un côté son Nutri-Score – souvent C ou D – qui indique un taux de sucre très élevé. Mais de l’autre, le même produit vous dit qu’il est riche en calcium et bon pour le système immunitaire. » Elle recommande de mieux réglementer ces messages marketing afin d’éviter les confusions. Elle soutient par ailleurs les solutions visuelles comme le Nutri-Score, pour faciliter le choix des consommateurs lors de leurs achats.